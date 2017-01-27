Ana Sayfa | DÃœNYA 27/01/2017 08:01

Trump'Ä±n baÅŸkanlÄ±k kararnameleri Washington'da protesto edildi

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ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'Ä±n baÅŸkanlÄ±k gÃ¶revinin ilk haftasÄ±nda Ã§Ä±kardÄ±ÄŸÄ± kararnameler Washington'da protesto edildi

BaÅŸkent Washington'da ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'Ä±n baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± ve görevinin ilk haftasÄ±nda çÄ±kardÄ±ÄŸÄ± tartÄ±ÅŸmalÄ± baÅŸkanlÄ±k kararnameleri protesto edildi.ÇoÄŸunluÄŸu beyaz AmerikalÄ±lardan oluÅŸan 300'ü aÅŸkÄ±n protestocu, Beyaz Saray'a bir blok ötede Trump'Ä± protesto içerikli slogan attÄ±.Trump'Ä±n Meksika sÄ±nÄ±rÄ±na duvar örülmesiyle ilgili çÄ±kardÄ±ÄŸÄ± kararnameye tepki gösteren eylemciler, "YasaÄŸa hayÄ±r, duvara hayÄ±r" yazÄ±lÄ± olanlarÄ±n yanÄ± sÄ±ra çok sayÄ±da Ä°spanyolca pankart açtÄ±.Donald Trump'Ä±n mülteci kabulü ve özellikle bazÄ± ülkelerden MüslümanlarÄ±n ABD'ye giriÅŸlerine sÄ±nÄ±rlama getirme planÄ±nÄ± da protesto eden grup, "Müslümanlarla birlikteyiz", "MüslümanlarÄ± fiÅŸlemeyi bÄ±rak" ve "Bir yerdeki adaletsizlik her yere tehdit" gibi pankartlar taÅŸÄ±dÄ±.Ä°slamofobi aleyhine de slogan atan grup daha sonra olaysÄ±z daÄŸÄ±ldÄ±.

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