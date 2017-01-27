Donald Trump'Ä±n Suriye kararÄ±nÄ±n arkasÄ±ndaki korkulan neden ne

ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'Ä±n Suriye'de gÃ¼venli bÃ¶lgeler oluÅŸturacaÄŸÄ±na dair kararÄ±nÄ±n KÃ¼rt kuÅŸaÄŸÄ±nÄ±n kurulmasÄ±na yol aÃ§abileceÄŸi endiÅŸesi taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ± da belirtildi

ABD’nin yeni baÅŸkanÄ± Donald Trump’Ä±n Suriye’de “güvenli bölgeler” oluÅŸturulmasÄ± planÄ±nÄ± Ankara yakÄ±ndan takibe aldÄ±. Söz konusu plan Amerikan basÄ±nÄ±na yansÄ±mÄ±ÅŸtÄ±. Trump, önceki gün de ABC News televizyon kanalÄ±na verdiÄŸi röportajda “Suriye’de kesinlikle güvenli bölgeler oluÅŸturacaÄŸÄ±m. Avrupa’nÄ±n milyonlarca insanÄ±n Almanya ve diÄŸer ülkelere girmesine izin vererek çok büyük bir hata yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± düÅŸünüyorum” dedi. AP ve Reuters haber ajanslarÄ±na göre Trump, ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± ve ABD Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±’na Suriye’de ya da Suriye yakÄ±nÄ±nda mültecilerin kalabileceÄŸi güvenli bölgeler oluÅŸturmak için 90 gün içinde bir plan hazÄ±rlamalarÄ± talimatÄ± verdi. Ancak bu alanlarÄ±n nerede kurulabileceÄŸine dair bilgi verilmedi. DÄ±ÅŸiÅŸleri Sözcüsü Hüseyin MüftüoÄŸlu, Trump’Ä±n açÄ±klamasÄ±nÄ± deÄŸerlendirirken ABD kurumlarÄ±nÄ±n hazÄ±rlayacaklarÄ± raporlara iÅŸaret etti ve “Önemli olan bu çalÄ±ÅŸmanÄ±n sonuçlarÄ±nÄ±n ne ÅŸekilde olacaÄŸÄ±, ne tür bir bilgi, yönlendirme çÄ±kacaÄŸÄ±” dedi. Türkiye’nin baÅŸÄ±ndan beri güvenli bölge oluÅŸturulmasÄ±ndan yana olduÄŸunu hatÄ±rlatan MüftüoÄŸlu, “Güvenli bölgelerin öneminin en güzel örneÄŸi, Cerablus harekatÄ± sonrasÄ±nda güvenliÄŸini saÄŸladÄ±ÄŸÄ±mÄ±z bu bölgelere Suriyeli kardeÅŸlerimizin on binlercesinin geri dönmesi. Biz baÅŸÄ±ndan beri zaten bunu söyleye geliyorduk. Bu çalÄ±ÅŸma neticelendiÄŸi zaman nasÄ±l bir içerikte olacaÄŸÄ±na bakÄ±p, deÄŸerlendirmeyi ona göre yapmak daha doÄŸru olur diye düÅŸünüyorum” diye ekledi.

KOBANÄ° VE AFRÄ°N RÄ°SKÄ°

Türkiye’de devletin ilgili birimlerine sunulmak üzere hazÄ±rlanan raporda ise Trump’Ä±n güvenli bölge planÄ±nÄ±n, 1. Körfez SavaÅŸÄ± sonrasÄ±nda Kuzey Irak’ta Kürtleri Saddam Hüseyin’in saldÄ±rÄ±larÄ±ndan korumayÄ± amaçlayan “Çekiç Güç” harekatÄ± ile benzer olma ihtimaline dikkat çekildi. Raporda, Irak’Ä±n kuzeyinde özerk Kürt bölgesi ve terör örgütü PKK’nÄ±n güçlenip Türkiye’nin toprak bütünlüÄŸü için tehdit oluÅŸturmasÄ±nÄ±n Çekiç Güç döneminde gerçekleÅŸtiÄŸine dikkat çekildi.

Yeni ABD yönetiminin Suriye’de PYD/YPG güçlerinin elinde bulunan Kobani ve Afrin’i güvenli bölge ilan etmesi durumunda, Türkiye’nin bu bölgelerde operasyon düzenlemesinin tamamen gündemden kalkabileceÄŸi ve bölgede Kürt kuÅŸaÄŸÄ±nÄ±n kurulmasÄ±na yönelik önemli bir adÄ±mÄ±n atÄ±labileceÄŸi deÄŸerlendirmesi yapÄ±ldÄ±. Bir kaynak Hürriyet’e, “ABD’nin düÅŸündüÄŸü güvenli bölgelerin, bizim düÅŸündüÄŸümüz tamamen insani boyutlu güvenli bölgelerle bir ilgisi olduÄŸunu düÅŸünmek aÅŸÄ±rÄ± iyimserlik olur. Bu nedenle uyanÄ±k olmakta fayda var. Çekiç Güç benzeri bir harekat ve yapÄ±lanmada Türkiye bölgede hareket edemez hale gelebilir” dedi.