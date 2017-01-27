Hapishanede kan donduran olay mahkumlar birbirini yemiÅŸ

Brezilya'da Alcacuz Hapishanesiâ€™nde Ã§Ä±kan olaylar sonrasÄ±nda mahkumlarÄ±n Ã§ete Ã¼yesini Ã¶ldÃ¼rÃ¼p yediÄŸi Ã¶ÄŸrenildi

Brezilya’da hapishanelerde yÄ±lÄ±n baÅŸÄ±ndan bu yana devam eden ÅŸiddet olaylarÄ±na kan donduran bir tane daha eklendi. Habertürk'ün haberine göre Natal kentindeki Alcacuz Hapishanesi’nde çekilen bir videoda, mahkumlarÄ±n rakip çete üyesini öldürüp uzuvlarÄ±nÄ± Ä±zgara yapÄ±p yediÄŸi görüldü.Alcacuz’da 10 gün önce çÄ±kan ayaklanmada 26 mahkum ölmüÅŸ, çok sayÄ±da mahkumun cesedi, kafalarÄ± kesilmiÅŸ halde bulunmuÅŸtu.

Dünyada cezaevindeki mahkûm sayÄ±sÄ±nÄ±n en yüksek olduÄŸu ülke, Brezilya.

Brezilya Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ±, ülkede 600 binden fazla mahkûm olduÄŸunu söylüyor. Brezilya'daki bu tür kalabalÄ±k hapishanelerin çeteler tarafÄ±ndan yönetildiÄŸi bildiriliyor.