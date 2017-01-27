Ä°ngiltere BaÅŸbakanÄ± May Ankara'ya gidiyor

Ä°ngiltere BaÅŸbakanÄ± May, BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n daveti Ã¼zerine yarÄ±n TÃ¼rkiye'ye gelecek

BirleÅŸik KrallÄ±k BaÅŸbakanÄ± Theresa May, BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n davetinin ardÄ±ndan yarÄ±n Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacak. BirleÅŸik KrallÄ±k BaÅŸbakanÄ± Theresa May, BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n davetine icabetle 28 Ocak 2017 tarihinde Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleÅŸtirecek. BaÅŸbakanlÄ±k kaynaklarÄ±ndan alÄ±nan bilgiye göre, ziyaret çerçevesinde yapÄ±lacak görüÅŸmelerde Türkiye-BirleÅŸik KrallÄ±k ikili iliÅŸkilerinin farklÄ± veçheleri ele alÄ±narak, iÅŸbirliÄŸinin derinleÅŸtirilmesi imkanlarÄ±nÄ±n gözden geçirilmesi, terörizmle mücadele, KÄ±brÄ±s çözüm süreci ve AB konularÄ±nÄ±n yanÄ± sÄ±ra güncel, bölgesel ve uluslararasÄ± konularÄ±n ele alÄ±nmasÄ± öngörülüyor.