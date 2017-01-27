Lavrov Cenevre gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerinin ertelendiÄŸi tarihi aÃ§Ä±kladÄ±

Rusya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Sergey Lavrov, Cenevre'de 8 Åžubat'ta baÅŸlamasÄ± planlanan Suriye gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerinin ay sonuna ertelendiÄŸini bildirdi

Moskova'da "Suriyeli siyasi muhalefet temsilcileri" olarak adlandÄ±rÄ±lan grupla görüÅŸen Lavrov, geçen yÄ±l nisan ayÄ±ndan bu yana Suriye görüÅŸmeleri düzenlemeyen BirleÅŸmiÅŸ Milletlerin (BM) pasifliÄŸinin kabul edilemez olduÄŸunu belirtti.Lavrov, "Cenevre görüÅŸmeleri 8 Åžubat'tan ay sonuna ertelendi. Cenevre'de anayasa çalÄ±ÅŸmasÄ± gibi net konulara odaklanÄ±lmasÄ± gerektiÄŸini düÅŸünüyoruz." dedi.

Rusya'nÄ±n anayasa teklifi

Lavrov, Astana görüÅŸmelerine Suriye krizinin çözümüne yönelik yeni ve önemli bir adÄ±m olarak baktÄ±klarÄ±na dikkati çekerek, Astana'da Türkiye ve Rusya'nÄ±n garantörlüÄŸünde ilan edilen ateÅŸkesin teyit edildiÄŸini belirtti.Rusya'nÄ±n Astana'da taraflara sunduÄŸu anayasa teklifine deÄŸinen Lavrov, taslakta rejim ve muhaliflerin pozisyonlarÄ±ndaki ortak noktalarÄ±n bulunmaya çalÄ±ÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydetti.Lavrov, Rusya'nÄ±n kendi anayasa taslaÄŸÄ±nÄ± kimseye dayatmaya çalÄ±ÅŸmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, bunun Cenevre'de tartÄ±ÅŸÄ±lmaya açÄ±lmak üzere tasarlanmÄ±ÅŸ ve taraflara iletilmiÅŸ bir teklif olduÄŸunu vurguladÄ±.Öte yandan görüÅŸmeye katÄ±lan bazÄ± gruplarÄ±n, kendilerinin hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± Suriye anayasasÄ± teklifini Lavrov'un dikkatine sunacaÄŸÄ± ileri sürüldü.