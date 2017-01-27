Trump'Ä±n baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± dÃ¶neminde ikili arasÄ±nda bir ilk yaÅŸanacak

Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Vladimir Putin ile ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump arasÄ±nda gÃ¶rÃ¼ÅŸme yapÄ±lacak

Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Vladimir Putin ile ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'Ä±n, Trump'Ä±n baÅŸkanlÄ±k koltuÄŸuna oturmasÄ±ndan sonra ilk telefon görüÅŸmesini yarÄ±n yapacaÄŸÄ± bildirildi.Kremlin BasÄ±n Sözcüsü Dmitriy Peskov, Moskova'da gazetecilere yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, Putin ve Trump'Ä±n yarÄ±n telefonda görüÅŸmesinin planlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi.Peskov, daha önce ABD basÄ±nÄ±nda çÄ±kan Putin ve Trump'Ä±n cumartesi günü telefonda görüÅŸeceÄŸi yönündeki haberlerin sorulmasÄ± üzerine "Evet, bu bilgiyi onaylÄ±yorum" ifadesini kullandÄ±.Trump, seçim kampanyasÄ± döneminde Rusya ile iliÅŸkilerin düzeltilmesi konusunda Ä±lÄ±mlÄ± mesajlar vermiÅŸ, Moskova ise Washington'dan adÄ±m atÄ±lmasÄ± durumunda diyaloÄŸa hazÄ±r olduÄŸunu duyurmuÅŸtu.