Bakan Ã‡avuÅŸoÄŸlu'nun aÃ§Ä±klamalarÄ±na Yunanistan'dan jet yanÄ±t

DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± MevlÃ¼t Ã‡avuÅŸoÄŸlu, Yunanistan'a darbeci askerler hakkÄ±nda gÃ¶sterdiÄŸi tepkinin ardÄ±ndan Ã¼lkeden yanÄ±t gecikmedi

15 Temmuz darbe giriÅŸiminin ardÄ±ndan Yunanistan'a kaçan sekiz askerin iade edilmemesi yönündeki kararÄ±n ardÄ±ndan Yunanistan ile Türkiye arasÄ±ndaki ikili geri kabul anlaÅŸmasÄ±nÄ±n iptali dahil gerekli adÄ±mlarÄ±n atÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± söyledi. Yunanistan Yüksek Mahkemesi dün darbe giriÅŸiminin hemen ardÄ±ndan helikopterle Yunanistan'a kaçan ve Türkiye'nin iadesini talep ettiÄŸi sekiz askeri iade etmeme yönünde karar almÄ±ÅŸ, karar Ankara'nÄ±n tepkisine neden olmuÅŸtu. Türkiye'nin olasÄ± tepkisine iliÅŸkin Antalya'da gazetecilerin sorularÄ±nÄ± yanÄ±tlayan ÇavuÅŸoÄŸlu, TRT Haber'in Twitter hesabÄ±nda yer alan ifadelere göre "Yunanistan ile aramÄ±zdaki ikili geri kabul anlaÅŸmasÄ±nÄ±n iptali dahil gerekli adÄ±mlarÄ± atacaÄŸÄ±z" dedi.

YUNANÄ°STAN'DAN CEVAP GELDÄ°

Darbe giriÅŸiminin ardÄ±ndan Yunanistan’a kaçarak iltica talebinde bulunan sekiz asker için verilen "askerleri iade etmeme" kararÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Yunanistan BaÅŸbakanlÄ±ÄŸÄ±'ndan açÄ±klama geldi. Gerilime neden olan nihai kararÄ±n ardÄ±ndan Yunanistan BaÅŸbakanlÄ±ÄŸÄ± "Yunanistan'da yargÄ± baÄŸÄ±msÄ±zdÄ±r. Kararlar saygÄ±yla karÅŸÄ±lanÄ±r ve baÄŸlayÄ±cÄ±dÄ±r" açÄ±klamasÄ±nda bulundu. Yunanistan BaÅŸbakanlÄ±ÄŸÄ±'ndan "Yunanistan darbe giriÅŸimini ilk andan beri kÄ±namÄ±ÅŸ ve darbecilerin ülkede hoÅŸ karÅŸÄ±lanmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtmiÅŸtir" dendi.

Ä°KÄ°NCÄ° KEZ Ä°ADELERÄ° Ä°STENMÄ°ÅžTÄ°

Ä°stanbul Cumhuriyet SavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± dün 8 asker hakkÄ±nda tutuklama kararÄ± çÄ±karmÄ±ÅŸ ve haber kanallarÄ± Türkiye'nin bugün sekiz askerin ikinci defa iadesini talep ettiÄŸini duyurmuÅŸtu.