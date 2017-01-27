Trump ile Ä°ngiltere BaÅŸbakanÄ± May Beyaz Saray'da buluÅŸuyor

ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump ve Ä°ngiltere BaÅŸbakanÄ± May Beyaz Saray'da bir araya geliyor

Trump ile May arasÄ±ndaki görüÅŸmenin yaklaÅŸÄ±k bir saat sürmesi bekleniyor.May görüÅŸme öncesi Philadelphia'da Cumhuriyetçi Parti Kongre üyelerinin yÄ±llÄ±k toplantÄ±sÄ±na katÄ±ldÄ±.

ToplantÄ±da bir konuÅŸma yapan May, "Ä°çinde bulunduÄŸumuz yeni çaÄŸda özel iliÅŸkilerimizi yenilemeliyiz" dedi.

May konuÅŸmasÄ±nda "DünyayÄ± kendi isteklerimize göre ÅŸekillendirmek için baÅŸarÄ±sÄ±z askeri müdahalelere geri dönemeyiz" uyarÄ±sÄ±nda da bulundu.

'Trump'Ä± ikna çabasÄ±ydÄ±'

BBC Politika Editörü Laura Kuenssberg, May'in konuÅŸmasÄ± ile ilgili deÄŸerlendirmesinde," 'Önce Amerika' politikasÄ±nÄ± hayata geçirme konusunda söz veren Trump'a yönelik doÄŸrudan bir eleÅŸtiri olmasa da, bir ikna çabasÄ±ydÄ± bu" dedi.

Theresa May'in konuÅŸmasÄ±nÄ± izleyen AmerikalÄ± Kongre üyelerinden Kevin Cramer ise BBC'ye yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, "Onu izlerken ve dinlerken 'Bu Donald Trump'Ä±n yÄ±llardÄ±r kayÄ±p olan kÄ±z kardeÅŸi mi?' diye düÅŸündüm" diye konuÅŸtu.

Trump-May görüÅŸmesinde, Ä°ngiltere'nin Avrupa BirliÄŸi'nden ayrÄ±lmasÄ± (Brexit) sonrasÄ± ticaret imkânlarÄ±, güvenlik ve istihbarat konusundaki paylaÅŸÄ±mlar ile NATO'nun geleceÄŸi gibi konularÄ±n tartÄ±ÅŸÄ±lmasÄ± bekleniyor.

Ä°ngiltere, Brexit öncesi diÄŸer ülkelerle herhangi bir serbest ticaret anlaÅŸmasÄ± imzalayamÄ±yor.

Trump ise Brexit sonrasÄ± Ä°ngiltere ile hÄ±zla böylesi bir anlaÅŸma imzalamak istediÄŸini söylemiÅŸti.