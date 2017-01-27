Obeziteyle mÃ¼cadele iÃ§in ÅŸekerli iÃ§eceklerin satÄ±ÅŸÄ± kÄ±sÄ±tlandÄ±

Fransa, obeziteye karÅŸÄ± Ã¶nlem almak iÃ§in ÅŸekerli iÃ§eceklerin satÄ±ÅŸÄ± kÄ±sÄ±tlandÄ±

ArtÄ±k restoranlarda ve diÄŸer yeme içme mekanlarÄ±nda sabit bir fiyata sÄ±nÄ±rsÄ±z ÅŸekerli içecek satÄ±lmayacak.Fransa'da kilolu veya obez insanlarÄ±n sayÄ±sÄ± Avrupa ortalamasÄ±nÄ±n altÄ±nda, ancak her geçen gün artÄ±ÅŸ gösteriyor.Dünya SaÄŸlÄ±k Örgütü (WHO) ÅŸekerli içeceklerin fazla kilolara ve obeziteye yol açtÄ±ÄŸÄ±nÄ±n altÄ±nÄ± çiziyor.

Bu nedenle örgüt, ÅŸekerli içeceklerden vergi alÄ±nmasÄ±nÄ± öneriyor.Özellikle fast food restoranlarÄ±nda sÄ±nÄ±rsÄ±z ÅŸekerli içecek alÄ±nabilen 'musluklar' tehlike oluÅŸturuyor.

Fransa'daki yeni yasayla alkolsüz ÅŸekerli içeceklerin, ÅŸekerli spor içeceklerinin ve tatlandÄ±rÄ±cÄ± içeren içeceklerin de fazla tüketiminin yasaklandÄ±.

FransÄ±zlar Ä°talyanlardan daha ÅŸiÅŸman

DolayÄ±sÄ±yla yeni yasa en çok fast food restoranlarÄ±nÄ± ve okullardaki kantinleri etkiliyor.WHO'nun da önerdiÄŸi gibi yasanÄ±n amacÄ± "özellikle gençlerde obezite, fazla kilo ve diyabeti sÄ±nÄ±rlandÄ±rmak".Eurostat tarafÄ±ndan yapÄ±lan yeni bir 'yetiÅŸkinlerde obezite' anketi, Fransa'nÄ±n Avrupa ortalamasÄ±ndan yalnÄ±zca biraz daha altta olduÄŸunu gösterdi.Buna göre Fransa'da obezite oranÄ± % 15,3'ken, Avrupa'nÄ±n obezite ortalamasÄ± % 15,9.

Fransa, Ä°ngiltere'nin % 20,1 seviyesinden oldukça aÅŸaÄŸÄ±da, ancak bu ülkelerin arasÄ±nda en zayÄ±f ülke % 10,7 oranÄ±yla Ä°talya.Ekim ayÄ±nda yapÄ±lan bir araÅŸtÄ±rmaya göre, 30 yaÅŸÄ±n üstündeki FransÄ±z erkeklerinin % 57'si kilolu ya da obez.Fransa tÄ±p dergisi 'Bulletin Epidemiologique Hebdomadaire'de yayÄ±nlanan araÅŸtÄ±rmaya göre, aynÄ± yaÅŸlardaki kadÄ±nlarÄ±n da yüzde 41'i obez.

Kaynak: BBC Türkçe