ABD'li aktÃ¶r Facebook Ã¼zerinden yaptÄ±ÄŸÄ± canlÄ± yayÄ±nda intihar etti

ABD'li aktÃ¶r Frederick Jay Bowdy, Facebook Ã¼zerinden canlÄ± yayÄ±nda kendini kafasÄ±ndan vurdu.

33 yaÅŸÄ±ndaki ABD'li aktör Frederick Jay Bowdy, canlÄ± yayÄ±nda intihar etmesi üzerine ihbar edilmesinin ardÄ±ndan Bowdy'nin arabasÄ±na giden polis ekipleri 33 yaÅŸÄ±ndaki aktörün cansÄ±z bedeniyle karÅŸÄ±laÅŸtÄ±. GeçtiÄŸimiz hafta Kaliforniya'da cinsel saldÄ±rÄ± suçlamasÄ±yla gözaltÄ±na alÄ±nan Bowdy'nin 100 bin dolar kefalet karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±ÄŸÄ± belirtildi.

VÄ°DEOSU SÄ°LÄ°NDÄ°

Bowwdy'nin intihar videosunun Facebook'tan silindiÄŸi belirtilirken, sosyal paylaÅŸÄ±m sitesi, "Ä°nsanlarÄ± Facebook'ta güvende tutmak konusunda sorumluluklarÄ±mÄ±zÄ± kabul ediyoruz ve sÄ±kÄ±ntÄ±da olan insanlara yardÄ±m etmek için dünya çapÄ±nda birçok organizasyonla çalÄ±ÅŸÄ±yoruz." ÅŸeklinde bir açÄ±klama yayÄ±nladÄ±.

"O SESÄ° ASLA UNUTMAYACAÄžIM"

Silahla kafasÄ±ndan vurulmuÅŸ halde bulunan Bowdy'nin intiharÄ±nÄ± canlÄ± yayÄ±nda izleyen görgü tanÄ±klarÄ±ndan biri ise, "Sesi. AcÄ±sÄ±. GözyaÅŸlarÄ±. SöylediÄŸi her ÅŸey. TetiÄŸin çekiliÅŸ sesi beni yerle bir etti. O sesi asla unutmayacaÄŸÄ±m." ifadelerini kullandÄ±.33 yaÅŸÄ±ndaki Bowdy, TV dizilerinin yanÄ± sÄ±ra The Island ve Big Brother gibi reality showlarda da boy göstermiÅŸti