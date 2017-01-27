El Bab'ta DAEÅž iÃ§in keÅŸif yapan 3 terÃ¶rist yakalandÄ±

FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ±'nda TÃ¼rk askerlerinin bulunduklarÄ± bÃ¶lgede keÅŸif yapan 3 Suriyeli terÃ¶rist sÄ±nÄ±r hattÄ±nda yakalanarak, sevk edildikleri adli makamlar tarafÄ±ndan tutuklandÄ±.

Gaziantep ValiliÄŸinden yapÄ±lan yazÄ±lÄ± açÄ±klamada, teröristlerin, askerlerin gidiÅŸ-geliÅŸ güzergahÄ± ve kamp yerlerinde gözetleme yaptÄ±ÄŸÄ± bildirildi.AçÄ±klamada ÅŸöyle denildi:"DEAÅž terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deÅŸifre edilmesine yönelik Ä°l Emniyet MüdürlüÄŸümüz ekiplerince yapÄ±lan çalÄ±ÅŸmalar neticesinde; DEAÅž terör örgütü mensuplarÄ±nca FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ±na katÄ±lan askerlerimizin sÄ±nÄ±r hattÄ±nda ve Suriye'deki gidiÅŸ-geliÅŸ güzergahlarÄ±, sevkiyat noktalarÄ± ve kamp yerlerine karÅŸÄ± keÅŸif çalÄ±ÅŸmasÄ± yürütüldüÄŸü yönünde istihbari bilgiler elde edilmiÅŸtir. Elde edilen bilgiler doÄŸrultusunda yapÄ±lan operasyonel çalÄ±ÅŸmalar sonucunda, Suriye uyruklu 3 ÅŸahÄ±s yakalanmÄ±ÅŸ olup haklarÄ±nda hazÄ±rlanan tahkikat evraklarÄ± ile sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanmÄ±ÅŸlardÄ±r"