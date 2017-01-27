DAEÅž El Bab'tan Ã§ekiliyor mu

TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetleri'nden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, DAEÅž'in Ã¼mitlerinin ciddi ÅŸekilde kÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve El Bab'tan Ã§ekilme kararÄ± aldÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

TSK, El Bab'ta bulunan sivil halkÄ±n DEAÅž'Ä±n tüm tehditlerine raÄŸmen göç etmeyi baÅŸardÄ±ÄŸÄ± ancak ÅŸehirde halen 15-18 bin civarÄ±nda sivil halkÄ±n bulunduÄŸu belirterek; su, elektrik gibi temel hizmetler ve asgari yaÅŸam koÅŸullarÄ±nÄ±n yok denecek seviyelere indiÄŸi ve bu nedenle saÄŸlÄ±k sorunu yaÅŸayanlarÄ±n hayatlarÄ±nÄ± kaybettikleri kaydedildi. TSK, ÅŸehirdeki sivil halkÄ±n ayrÄ±lmamasÄ± için DEAÅž terör örgütü mensuplarÄ±nÄ±n propaganda yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve böylece insanlarÄ±n ÅŸehirden kaçmalarÄ±na engel olmaya çalÄ±ÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ±na dikkat çekti.

"Ä°STÄ°HKAM ÇALIÅžMALARINA DEVAM EDÄ°YORLAR"

AçÄ±klamada, DEAÅž terör örgütünün savunma hatlarÄ±nÄ± kuvvetlendirmek ve karÅŸÄ±laÅŸtÄ±klarÄ± kuvvetlere azami kayÄ±p, hasar verdirmek amacÄ±yla El Bab'ta yaptÄ±klarÄ± istihkam çalÄ±ÅŸmalarÄ±na devam ettiÄŸi ve özellikle El Bab-Kadiran yolunda Al-Albi mezrasÄ± yakÄ±nlarÄ±nda sürekli istihkam çalÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n yürütülmekte olduÄŸu belirtildi.

"DEAÅž EL BAB'TAN ÇEKÄ°LÄ°YOR"

TSK'nÄ±n DEAÅž terör örgütünün Bab'taki askeri durumuna yönelik bölgedeki güvenilir kaynaklardan temin ettiÄŸi bilgilere göre son zamanlarda Tunuslu muhacirlerin El Bab'da yoÄŸunluk gösterdiÄŸi, DEAÅž terör örgütünün tüm karargahlarÄ±nÄ± ve merkezlerini Tadif bölgesine taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ± ve morallerinin son derece düÅŸük olduÄŸu kaydedildi.

TERÖRÄ°STLER MAHSUR KALDI

DiÄŸer yandan, Kabasin ile ilgili alÄ±nan son bilgilerde DEAÅž'Ä±n ÅŸehirde döÅŸediÄŸi el yapÄ±mÄ± mayÄ±n ve bombalÄ± tuzaklarÄ±n yerlerini bilen ve bizzat döÅŸeyen kiÅŸilerin hava taarruzunda hayatlarÄ±nÄ± kaybettiÄŸi, bu ölen teröristlerin ellerindeki haritaya da ulaÅŸÄ±lamadÄ±ÄŸÄ±, bu yüzden bazÄ± terör örgütü mensuplarÄ±nÄ±n mahsur kaldÄ±klarÄ± ve hareket alanlarÄ±nÄ±n kÄ±sÄ±tlandÄ±ÄŸÄ±, hatta bazÄ±larÄ±nÄ±n kendi bombalarÄ±yla öldükleri istihbaratÄ±nÄ±n alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± ifade edildi. TSK, DEAÅž terör örgütünün TSK'nÄ±n yürüttüÄŸü kararlÄ± harekattan dolayÄ± ümitlerinin ciddi ÅŸekilde kÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve El Bab'dan çekilmeye hazÄ±rlandÄ±ÄŸÄ± bilgisinin edinildiÄŸini açÄ±kladÄ±.