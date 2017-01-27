F-35 ve baÅŸkanlÄ±k uÃ§aÄŸÄ± programÄ± araÅŸtÄ±rÄ±lacak

Pentagon, F-35 savaÅŸ uÃ§aÄŸÄ± programÄ± ve baÅŸkanlÄ±k uÃ§aÄŸÄ± programÄ±nÄ±n gÃ¶zden geÃ§irilmesi talimatÄ± verdi.

ABD Savunma BakanÄ± James Mattis, BaÅŸkan Donald Trump'Ä±n eleÅŸtirilerine maruz kalan F-35 savaÅŸ uçaÄŸÄ± programÄ± ve baÅŸkanlÄ±k uçaÄŸÄ± programÄ±nÄ±n gözden geçirilmesi talimatÄ±nÄ± verdi.Pentagon sözcüsü Deniz Albay Jeff Davis'in yazÄ±lÄ± açÄ±klamayla paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± talimatlarda, Mattis baÅŸkanlÄ±k uçaÄŸÄ± ile ilgili olarak Beyaz Saray Askeri Ofisi ve Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ± MüsteÅŸarÄ±'nÄ±n birlikte söz konusu uçaÄŸÄ±n maliyetini düÅŸürmek amacÄ±yla inceleme yapmasÄ±nÄ± ön görüyor.

MÄ°LÄ°YETLERÄ°N DÜÅžÜRÜLMESÄ° PLANLANIYOR

Mattis, talimatta ÅŸunlarÄ± ifade etti:"Ä°nceleme, maliyetlerin düÅŸürülebileceÄŸi (baÄŸÄ±msÄ±z operasyon, uçaÄŸÄ±n enerji jenerasyonu, çevresel havalandÄ±rma, dayanÄ±klÄ±lÄ±k ve askeri iletiÅŸim kabiliyetleri vb.) alanlarÄ± belirleyecek ve programÄ±n alÄ±m ve bakÄ±m maliyetlerini düÅŸürmek üzere bir eylem planÄ± ortaya koyacaktÄ±r."

BAÅžKANLIK UÇAÄžINI DA PAHALI BULUYOR

Trump baÅŸkanlÄ±ÄŸa seçildikten sonra Boeing tarafÄ±ndan üretilen ve maliyeti 4 milyon dolardan fazla olan baÅŸkanlÄ±k uçaÄŸÄ±nÄ±n maliyetinin yüksek olduÄŸunu Twitter hesabÄ± üzerinden dile getirmiÅŸ ve programÄ±n durdurulmasÄ±nÄ± istemiÅŸti. Savunma BakanÄ±, F-35 programÄ± ile ilgili verdiÄŸi talimatta ise programÄ±n maliyetlerinin düÅŸürülmesinin yollarÄ±nÄ±n aranmasÄ±nÄ± isterken, Lockheed Martin savunma ÅŸirketinin konsorsiyum liderliÄŸini yaptÄ±ÄŸÄ± beÅŸinci nesil savaÅŸ uçaÄŸÄ±nÄ±n kabiliyetlerini Boeing firmasÄ±nÄ±n ürettiÄŸi F/A 18 serisi savaÅŸ uçaklarÄ± ile karÅŸÄ±laÅŸtÄ±rmasÄ± talimatÄ±nÄ± veriyor.

TÜRKÄ°YE DE PROJENÄ°N ORTAÄžI

F-35 programÄ± ile ilgili talimat, F/A 18'in Super Hornet adÄ± verilen E ve F serisinin F-35 uçaÄŸÄ± ile maliyet ve kabiliyet bakÄ±mÄ±ndan yarÄ±ÅŸabilecek ÅŸekilde geliÅŸtirip geliÅŸtirilemeyeceÄŸine dair deÄŸerlendirme yapÄ±lmasÄ±nÄ± öngörüyor.AralarÄ±nda Türkiye, Japonya, Güney Kore, Ä°srail ve birçok Avrupa ülkesinin de bulunduÄŸu ortak programÄ±n maliyeti 400 milyar dolarÄ± geçmiÅŸ durumda.

SAVUNMA HARCAMALARINI DÜÅžÜRME SÖZÜ VERMÄ°ÅžTÄ°

Zaman zaman yüksek maliyeti ve operasyonel duruma getirilmesinde yaÅŸanan aksaklÄ±klar dolayÄ±sÄ±yla gündeme gelen F-35 savaÅŸ uçaÄŸÄ± programÄ± en son ABD BaÅŸkanÄ± seçilen Donald Trump'Ä±n hedefi haline geldi. Trump, Twitter hesabÄ± üzerinden bu uçaklarÄ±nÄ±n maliyetlerinin kontrol dÄ±ÅŸÄ± olduÄŸunu ve koltuÄŸu BaÅŸkan Barack Obama'dan devralacaÄŸÄ± 20 Ocak tarihinden sonra savunma harcamalarÄ±nda tasarrufa gideceÄŸini belirtmiÅŸti.

ABD F-35'LERÄ°N A, B VE C SERÄ°LERÄ°NÄ° ÜRETÄ°YOR

BeÅŸinci nesil çok fonksiyonlu savaÅŸ uçaÄŸÄ±nÄ±n A serisi kara üzerindeki pistlere iniÅŸ ve kalkÄ±ÅŸ yapmaya uygun tasarÄ±mÄ±ndan dolayÄ± Hava Kuvvetlerinde, B serisi uçak gemileri gibi kÄ±sa pistlere inebilecek ÅŸekilde tasarlandÄ±ÄŸÄ±ndan dolayÄ± deniz piyadeleri ve donanmada, C serisi ise deniz üzerindeki operasyonlarda saklanma kabiliyeti yüksek bir tasarÄ±ma sahip olduÄŸundan deniz kuvvetlerinin bünyesinde harekat icra edecek.

Türkiye'nin de aralarÄ±nda bulunduÄŸu 9 ülkenin ortak konsorsiyumu tarafÄ±ndan üretilen F-35 savaÅŸ uçaklarÄ±nÄ±n 2018 yÄ±lÄ±na kadar ortaklara teslim edileceÄŸi bildirilirken, Türkiye'nin verdiÄŸi 107 adet F-35 savaÅŸ uçaÄŸÄ± sipariÅŸinden ilk ikisini 2017'de teslim almasÄ± bekleniyor.