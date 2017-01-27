Ä°ngiltere BaÅŸbakanÄ± May ve Trump gÃ¶rÃ¼ÅŸmesinde neler yaÅŸandÄ±

Ä°ngiltere BaÅŸbakanÄ± Theresa May bugÃ¼n ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump ile Beyaz Saray'da gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼

Bir saatlik görüÅŸmelerinin ardÄ±ndan iki lider ortak basÄ±n toplantÄ±sÄ± düzenledi.

AçÄ±lÄ±ÅŸ konuÅŸmalarÄ±nda iki lider de ülkeleri arasÄ±ndaki özel iliÅŸkiyi geliÅŸtirmek istediklerini ve önlerinde bunun için parlak bir dönem olduÄŸunu vurguladÄ±.

BasÄ±nÄ±n NATO'yla ilgili sorularÄ±nÄ± yanÄ±tlayan Theresa May, Donald Trump'Ä±n "NATO'nun yüzde yüz arkasÄ±ndayÄ±m" dediÄŸini söyledi.

Donald Trump daha önce diÄŸer üye ülkelerin bütçeye söz verdikleri katkÄ±yÄ± yapmamasÄ± nedeniyle NATO'yu eleÅŸtiren, ABD'nin NATO'da "kazÄ±klandÄ±ÄŸÄ±nÄ±" söyleyen açÄ±klamalarda bulunmuÅŸtu.

Theresa May, AvrupalÄ± mevkidaÅŸlarÄ±nÄ± bu katkÄ±yÄ± yapmalarÄ± ve gayrisafi yurtiçi hasÄ±lalarÄ±nÄ±n (GSYH) en az yüzde 2'sini askeri harcamalara ayÄ±rmalarÄ± konusunda uyaracaklarÄ±nÄ± söyledi.

'IÅžÄ°D'in arkasÄ±ndaki ideolojiyi yenmemiz lazÄ±m'

Güvenlik ve istihbarat konusundaki iÅŸbirliklerini geliÅŸtirmek istediklerini vurgulayan May, "IÅžÄ°D ve Ä°slami radikalizme karÅŸÄ± ortak mücadelemizi geliÅŸtireceÄŸiz. Bunun arkasÄ±nda yatan ideolojiyi yenmeden bu örgütten kurtulamayÄ±z" dedi.

Theresa May, Trump'Ä± da Ä°ngiltere'de aÄŸÄ±rlamak istediklerini ve ABD BaÅŸkanÄ±'nÄ±n bu davetlerini kabul etmesinden memnuniyet duyduklarÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±.

Donald Trump ise özellikle Ä°ngiltere'nin Avrupa BirliÄŸi'nden ayrÄ±lmasÄ±nÄ±n (Brexit) ardÄ±ndan iki ülkenin de ticaretinin geliÅŸeceÄŸini söyledi.

'Brexit ticareti geliÅŸtirecek'

"Özgür ve baÄŸÄ±msÄ±z bir Ä°ngiltere dünya için bir nimettir. Brexit Ä°ngiltere için çok iyi olacak, ülkenizin ticaretini istediÄŸiniz gibi kontrol edebileceksiniz" diyen Trump, Brexit referandumu öncesinde benzer sözler söylediÄŸi için basÄ±n tarafÄ±ndan eleÅŸtirildiÄŸini fakat referandum sonunda Ä°ngiliz halkÄ±nÄ±n AB'den ayrÄ±lmak istediÄŸini hatÄ±rlattÄ±.

Kendisine yöneltilen bir soru üzerine Trump Rusya'yla iyi iliÅŸkiler kurmak istediÄŸini söylerken "Bu mümkün olacak mÄ± bilmiyorum. Daha Putin'le tanÄ±ÅŸma imkanÄ±m olmadÄ±. Ben iyi bir iliÅŸki kurmak istiyorum ama bunun nasÄ±l gerçekleÅŸebileceÄŸini göreceÄŸiz. Bazen bir insanla iyi anlaÅŸacaÄŸÄ±nÄ±zÄ± düÅŸünürsünüz, beklediÄŸiniz gibi çÄ±kmaz. Bazen de tam tersi olur" dedi.

Theresa May ise Rusya'nÄ±n Minsk Protololü'ne uymamasÄ± nedeniyle Rusya'ya uygulanan yaptÄ±rÄ±mlarÄ±n devam etmesi gerektiÄŸini belirtti.

Theresa May, görüÅŸmelerinde Trump ile hangi ortak yönlerini keÅŸfettiÄŸi sorusuna ÅŸöyle yanÄ±t verdi: "Ä°kimiz de sÄ±radan, çalÄ±ÅŸan insanlarÄ±n çÄ±karlarÄ±na öncelik veriyoruz."

'Trump'Ä± ikna çabasÄ±ydÄ±'

May görüÅŸme öncesi Philadelphia'da Cumhuriyetçi Parti Kongre üyelerinin yÄ±llÄ±k toplantÄ±sÄ±na katÄ±ldÄ±.

ToplantÄ±da bir konuÅŸma yapan May, "Ä°çinde bulunduÄŸumuz yeni çaÄŸda özel iliÅŸkilerimizi yenilemeliyiz" dedi.

May konuÅŸmasÄ±nda "DünyayÄ± kendi isteklerimize göre ÅŸekillendirmek için baÅŸarÄ±sÄ±z askeri müdahalelere geri dönemeyiz" uyarÄ±sÄ±nda da bulundu.

BBC Politika Editörü Laura Kuenssberg, May'in konuÅŸmasÄ± ile ilgili deÄŸerlendirmesinde," 'Önce Amerika' politikasÄ±nÄ± hayata geçirme konusunda söz veren Trump'a yönelik doÄŸrudan bir eleÅŸtiri olmasa da, bir ikna çabasÄ±ydÄ± bu" dedi.

Theresa May'in konuÅŸmasÄ±nÄ± izleyen AmerikalÄ± Kongre üyelerinden Kevin Cramer ise BBC'ye yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, "Onu izlerken ve dinlerken 'Bu Donald Trump'Ä±n yÄ±llardÄ±r kayÄ±p olan kÄ±z kardeÅŸi mi?' diye düÅŸündüm" diye konuÅŸtu.

Ä°ngiltere BaÅŸbakanÄ± May, Brexit stratejisini açÄ±kladÄ±

Ä°ki ülke arasÄ±nda Brexit sonrasÄ± serbest ticaret anlaÅŸmasÄ± imzalanmasÄ± iki tarafÄ±n da istediÄŸi bir konu olsa da Ä°ngiltere, Brexit öncesi diÄŸer ülkelerle herhangi bir serbest ticaret anlaÅŸmasÄ± imzalayamÄ±yor, olasÄ± bir anlaÅŸma için pazarlÄ±k bile yürütemiyor.

Trump ise Brexit sonrasÄ± Ä°ngiltere ile hÄ±zla böylesi bir anlaÅŸma imzalamak istediÄŸini söylemiÅŸti.

Kaynak: BBC Türkçe