Ana Sayfa | DÃœNYA 28/01/2017 08:16

Trump'Ä±n hedefinde yine MÃ¼slÃ¼manlar vardÄ±


ABD baÅŸkanÄ± Trump, sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±larÄ±n ABD'ye yerleÅŸmemesi iÃ§in elinden geleni ardÄ±na koymuyor. Vizelere de katÄ± kurallar koyan Trump, "Ä°slamcÄ± terÃ¶ristleri istemiyoruz, bizi destekleyenleri istiyoruz" dedi.

ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump, sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±larÄ±n ülkeye kabul edilmesi ve göçmen vizelerine katÄ± güvenlik önlemleri ile yeni soruÅŸturma yöntemleri getiren baÅŸkanlÄ±k kararnamesini imzaladÄ±. Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±'na atanan Jim Mattis'in yemin törenine katÄ±lmak için gittiÄŸi Pentagon'a gelen ve burada karara imza atan Trump, yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, yeni kararname ile 'Radikal Ä°slamcÄ± teröristlerin ABD'ye sokulmasÄ±nÄ±n önleneceÄŸini' söyledi. Trump, OnlarÄ± burada istemiyoruz. ABD'ye yalnÄ±zca bizi destekleyecek insanlarÄ±n gelmelerini istiyoruz diye konuÅŸtu.

TRUMP: ÖNCELÄ°KLE ZULME UÄžRAYAN HRÄ°STÄ°YANLARI ALACAÄžIZ

Trump, Hristiyan YayÄ±n AÄŸÄ±'na verdiÄŸi bir röportajda, zulme uÄŸrayan Hristiyanlara, ABD'ye sÄ±ÄŸÄ±nmalarÄ± için öncelik vereceÄŸini söyledi. Suriyeli Hristiyan sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±larÄ±n ABD'ye sÄ±ÄŸÄ±nmalarÄ±nÄ±n olanaksÄ±z ya da çok zor olduÄŸunu söyleyen Trump, "Müslüman olanlar gelebilsin ama Hristiyan olanlar gelemesin. Böyle haksÄ±zlÄ±k olmaz, kafalar kesiliyor ama en çok HristiyanlarÄ±n kafalarÄ±n kesiyorlar. Bu haksÄ±zlÄ±ÄŸa karÅŸÄ± çÄ±kmak için onlara yardÄ±m edeceÄŸiz" dedi.

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
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BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley Bizi desteklemeyeni kayÄ±t altÄ±na alacaÄŸÄ±z

ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump tarafÄ±ndan BirlemiÅŸ Milletler(BM) Daimi Temsilcisi olarak atanan Nikki Haley, gazetecilere yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, ABDyi desteklemeyen Ã¼lkeleri kayÄ±t altÄ±na alacaklarÄ±nÄ± ve buna gÃ¶re karÅŸÄ±lÄ±k vereceklerini sÃ¶yledi.

may ve trump

Ä°ngiltere BaÅŸbakanÄ± May ve Trump gÃ¶rÃ¼ÅŸmesinde neler yaÅŸandÄ±

Ä°ngiltere BaÅŸbakanÄ± Theresa May bugÃ¼n ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump ile Beyaz Saray'da gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼


F-35 ve baÅŸkanlÄ±k uÃ§aÄŸÄ± programÄ± araÅŸtÄ±rÄ±lacak

Pentagon, F-35 savaÅŸ uÃ§aÄŸÄ± programÄ± ve baÅŸkanlÄ±k uÃ§aÄŸÄ± programÄ±nÄ±n gÃ¶zden geÃ§irilmesi talimatÄ± verdi.