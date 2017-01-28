Trump'Ä±n hedefinde yine MÃ¼slÃ¼manlar vardÄ±

ABD baÅŸkanÄ± Trump, sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±larÄ±n ABD'ye yerleÅŸmemesi iÃ§in elinden geleni ardÄ±na koymuyor. Vizelere de katÄ± kurallar koyan Trump, "Ä°slamcÄ± terÃ¶ristleri istemiyoruz, bizi destekleyenleri istiyoruz" dedi.

ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump, sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±larÄ±n ülkeye kabul edilmesi ve göçmen vizelerine katÄ± güvenlik önlemleri ile yeni soruÅŸturma yöntemleri getiren baÅŸkanlÄ±k kararnamesini imzaladÄ±. Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±'na atanan Jim Mattis'in yemin törenine katÄ±lmak için gittiÄŸi Pentagon'a gelen ve burada karara imza atan Trump, yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, yeni kararname ile 'Radikal Ä°slamcÄ± teröristlerin ABD'ye sokulmasÄ±nÄ±n önleneceÄŸini' söyledi. Trump, OnlarÄ± burada istemiyoruz. ABD'ye yalnÄ±zca bizi destekleyecek insanlarÄ±n gelmelerini istiyoruz diye konuÅŸtu.

TRUMP: ÖNCELÄ°KLE ZULME UÄžRAYAN HRÄ°STÄ°YANLARI ALACAÄžIZ

Trump, Hristiyan YayÄ±n AÄŸÄ±'na verdiÄŸi bir röportajda, zulme uÄŸrayan Hristiyanlara, ABD'ye sÄ±ÄŸÄ±nmalarÄ± için öncelik vereceÄŸini söyledi. Suriyeli Hristiyan sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±larÄ±n ABD'ye sÄ±ÄŸÄ±nmalarÄ±nÄ±n olanaksÄ±z ya da çok zor olduÄŸunu söyleyen Trump, "Müslüman olanlar gelebilsin ama Hristiyan olanlar gelemesin. Böyle haksÄ±zlÄ±k olmaz, kafalar kesiliyor ama en çok HristiyanlarÄ±n kafalarÄ±n kesiyorlar. Bu haksÄ±zlÄ±ÄŸa karÅŸÄ± çÄ±kmak için onlara yardÄ±m edeceÄŸiz" dedi.