Ana Sayfa | DÃœNYA 28/01/2017 09:16

BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley Bizi desteklemeyeni kayÄ±t altÄ±na alacaÄŸÄ±z


ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump tarafÄ±ndan BirlemiÅŸ Milletler(BM) Daimi Temsilcisi olarak atanan Nikki Haley, gazetecilere yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, ABDyi desteklemeyen Ã¼lkeleri kayÄ±t altÄ±na alacaklarÄ±nÄ± ve buna gÃ¶re karÅŸÄ±lÄ±k vereceklerini sÃ¶yledi.

ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump tarafÄ±ndan, BirlemiÅŸ Milletler(BM) Daimi Temsilcisi olarak atanan Nikki Haley, ABD ile BM iliÅŸkilerinde yeni bir dönem baÅŸlayacaÄŸÄ±nÄ± belirterek, "ArÄ±k daha çok çalÄ±ÅŸmakla deÄŸil, daha zeki çalÄ±ÅŸmakla ilgileneceÄŸiz" dedi. ABD'nin müttefiklerine arka çÄ±kacaÄŸÄ±nÄ±, müttefiklerin de kendilerine arka çÄ±kmasÄ±nÄ± beklediklerini belirten Haley, ArkamÄ±zda olmayanlarÄ±n da isimlerini alacaÄŸÄ±z ve buna uygun olarak yanÄ±t vereceÄŸiz. Åžimdi güç zamanÄ±, eylem zamanÄ±, iÅŸ bitirme zamanÄ±. Eski ve gereksiz her ÅŸeyi kaldÄ±racaÄŸÄ±z diye konuÅŸtu. Barack Obama'nÄ±n atadÄ±ÄŸÄ± Samantha Power'dan BM Daimi TemsilciliÄŸi görevini devralan Haley, daha sonra güven mektubunu BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e sundu. (Kaynak: DHA)

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z


Trump'Ä±n hedefinde yine MÃ¼slÃ¼manlar vardÄ±

ABD baÅŸkanÄ± Trump, sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±larÄ±n ABD'ye yerleÅŸmemesi iÃ§in elinden geleni ardÄ±na koymuyor. Vizelere de katÄ± kurallar koyan Trump, "Ä°slamcÄ± terÃ¶ristleri istemiyoruz, bizi destekleyenleri istiyoruz" dedi.

may ve trump

Ä°ngiltere BaÅŸbakanÄ± May ve Trump gÃ¶rÃ¼ÅŸmesinde neler yaÅŸandÄ±

Ä°ngiltere BaÅŸbakanÄ± Theresa May bugÃ¼n ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump ile Beyaz Saray'da gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼


F-35 ve baÅŸkanlÄ±k uÃ§aÄŸÄ± programÄ± araÅŸtÄ±rÄ±lacak

Pentagon, F-35 savaÅŸ uÃ§aÄŸÄ± programÄ± ve baÅŸkanlÄ±k uÃ§aÄŸÄ± programÄ±nÄ±n gÃ¶zden geÃ§irilmesi talimatÄ± verdi.