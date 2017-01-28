BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley Bizi desteklemeyeni kayÄ±t altÄ±na alacaÄŸÄ±z

ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump tarafÄ±ndan BirlemiÅŸ Milletler(BM) Daimi Temsilcisi olarak atanan Nikki Haley, gazetecilere yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, ABDyi desteklemeyen Ã¼lkeleri kayÄ±t altÄ±na alacaklarÄ±nÄ± ve buna gÃ¶re karÅŸÄ±lÄ±k vereceklerini sÃ¶yledi.

ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump tarafÄ±ndan, BirlemiÅŸ Milletler(BM) Daimi Temsilcisi olarak atanan Nikki Haley, ABD ile BM iliÅŸkilerinde yeni bir dönem baÅŸlayacaÄŸÄ±nÄ± belirterek, "ArÄ±k daha çok çalÄ±ÅŸmakla deÄŸil, daha zeki çalÄ±ÅŸmakla ilgileneceÄŸiz" dedi. ABD'nin müttefiklerine arka çÄ±kacaÄŸÄ±nÄ±, müttefiklerin de kendilerine arka çÄ±kmasÄ±nÄ± beklediklerini belirten Haley, ArkamÄ±zda olmayanlarÄ±n da isimlerini alacaÄŸÄ±z ve buna uygun olarak yanÄ±t vereceÄŸiz. Åžimdi güç zamanÄ±, eylem zamanÄ±, iÅŸ bitirme zamanÄ±. Eski ve gereksiz her ÅŸeyi kaldÄ±racaÄŸÄ±z diye konuÅŸtu. Barack Obama'nÄ±n atadÄ±ÄŸÄ± Samantha Power'dan BM Daimi TemsilciliÄŸi görevini devralan Haley, daha sonra güven mektubunu BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e sundu. (Kaynak: DHA)