Facebook'un kurucusu Zuckerberg'den Trump'Ä±n imzadÄ±ÄŸÄ± kararnameye bÃ¼yÃ¼k tepki

Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg Facebook hesabÄ±nda, Trump'Ä±n imzaladÄ±ÄŸÄ± kararnameden endiÅŸelerini dile getirerek, "KapÄ±larÄ±mÄ±zÄ± yardÄ±ma muhtaÃ§ olan sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±lara her zaman aÃ§Ä±k tutmalÄ±yÄ±z. Biz bir gÃ¶Ã§men Ã¼lkesiyiz. " dedi.

ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'Ä±n sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± ve mültecilerle ilgili dün imzaladÄ±ÄŸÄ± kararnamenin ardÄ±ndan dünya kamuoyundan tepkiler de gelmeye baÅŸladÄ±. Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg Facebook hesabÄ±nda, Trump'Ä±n imzaladÄ±ÄŸÄ± kararnameden endiÅŸelerini dile getirdi: "Bir çoÄŸunuzun olduÄŸu gibi BaÅŸkan Trump tarafÄ±ndan imzalanan kararnameden endiÅŸeliyim. Bu ülkeyi güvenli hale getirmeliyiz. Ancak bunu gerçekten tehdit olan kiÅŸiler üzerinde odaklanarak yapabiliriz. KapÄ±larÄ±mÄ±zÄ± yardÄ±ma muhtaç olan sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±lara her zaman açÄ±k tutmalÄ±yÄ±z. Bu biziz. AynÄ± zamanda BaÅŸkan'Ä±n ülkemize gelen yeteneklerden faydalanmaya devam edileceÄŸine inanmasÄ±ndan memnunum. Biz bir göçmen ülkesiyiz. Bütün dünyanÄ±n en iyi ve en zekilerinin burada yaÅŸayÄ±p, çalÄ±ÅŸÄ±p, katkÄ± vermelerinden hepimiz karlÄ± çÄ±karÄ±z."