Ana Sayfa | DÃœNYA 28/01/2017 14:26

Ordudaki cinsel iliÅŸki skandallarÄ± gÃ¼ndeme bomba gibi dÃ¼ÅŸtÃ¼


Almanya'daki eÄŸitim birliÄŸinde yaÅŸanan cinsel iliÅŸki skandallarÄ± ortaya Ã§Ä±kÄ±nca, 7 askerin gÃ¶revine son verildi.

Ä°lk olarak Spiegel'in ortaya çÄ±kardÄ±ÄŸÄ± skandal için cinsel, sadist, vahÅŸi ritüeller ifadeleri kullanÄ±ldÄ±. Alman ordusu için üst düzey askerler ve keskin niÅŸancÄ±lar yetiÅŸtiren birlikte yaÅŸanan skandal, geçtiÄŸimiz yÄ±l 2016 yÄ±lÄ±ndan bir kadÄ±n teÄŸmenin ÅŸikayeti üzerine ortaya çÄ±ktÄ±.TeÄŸmenin verdiÄŸi ifadede, askerlerin diÄŸer askerlerin önünde çÄ±rÄ±lçÄ±plak kalana kadar soyundurulduÄŸu ve bu görüntülerin üstleri tarafÄ±ndan kameraya alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± iddialarÄ± yer aldÄ±.Ä°ddialar üzerine harekete geçen Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±, olayla ilgisi olduÄŸu saptanan 7 askerin iÅŸine son verdi. Olayla ilgili olarak geniÅŸ çaplÄ± soruÅŸturma baÅŸlatÄ±lÄ±rken, birçok askerin de görev yeri deÄŸiÅŸtirildi. Alman ordusu yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada olayÄ± 'insan onuru, cinsel tercih ve utanma duygularÄ±nÄ± zedeleyici' olarak tanÄ±mladÄ±.AçÄ±klamada olayÄ±n halen soruÅŸturulmakta olduÄŸu ifade edilirken, daha önce karÅŸÄ±laÅŸÄ±lan olaylardan çok daha vahim ve aÄŸÄ±r bir tabloyla karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya kalÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ±n altÄ± çizildi.

''Ä°ÄžRENÇ VE ALÇAKÇA''

Almanya Savunma BakanÄ± Ursula von der Leyen, yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada olayÄ± 'iÄŸrenç ve alçakça' olarak niteledi. Bakan olayÄ±n Alman ordusunda görev yapan tüm askerler için utanç verici olduÄŸunu söyledi. Leyen, olayÄ±n tüm ayrÄ±ntÄ±larÄ±yla aydÄ±nlatÄ±lacaÄŸÄ±na dair kamuoyuna söz verdi. AynÄ± birlikte 2015 yÄ±lÄ±nda da kadÄ±n askerlerin istismar edildiÄŸine dair iddialar ortaya atÄ±lmÄ±ÅŸ ancak iddialarÄ± destekleyecek hiçbir kanÄ±t bulunamamÄ±ÅŸtÄ±.

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Facebook'un kurucusu Zuckerberg'den Trump'Ä±n imzadÄ±ÄŸÄ± kararnameye bÃ¼yÃ¼k tepki

Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg Facebook hesabÄ±nda, Trump'Ä±n imzaladÄ±ÄŸÄ± kararnameden endiÅŸelerini dile getirerek, "KapÄ±larÄ±mÄ±zÄ± yardÄ±ma muhtaÃ§ olan sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±lara her zaman aÃ§Ä±k tutmalÄ±yÄ±z. Biz bir gÃ¶Ã§men Ã¼lkesiyiz. " dedi.


BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley Bizi desteklemeyeni kayÄ±t altÄ±na alacaÄŸÄ±z

ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump tarafÄ±ndan BirlemiÅŸ Milletler(BM) Daimi Temsilcisi olarak atanan Nikki Haley, gazetecilere yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, ABDyi desteklemeyen Ã¼lkeleri kayÄ±t altÄ±na alacaklarÄ±nÄ± ve buna gÃ¶re karÅŸÄ±lÄ±k vereceklerini sÃ¶yledi.


Trump'Ä±n hedefinde yine MÃ¼slÃ¼manlar vardÄ±

ABD baÅŸkanÄ± Trump, sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±larÄ±n ABD'ye yerleÅŸmemesi iÃ§in elinden geleni ardÄ±na koymuyor. Vizelere de katÄ± kurallar koyan Trump, "Ä°slamcÄ± terÃ¶ristleri istemiyoruz, bizi destekleyenleri istiyoruz" dedi.