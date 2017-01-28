Ordudaki cinsel iliÅŸki skandallarÄ± gÃ¼ndeme bomba gibi dÃ¼ÅŸtÃ¼

Almanya'daki eÄŸitim birliÄŸinde yaÅŸanan cinsel iliÅŸki skandallarÄ± ortaya Ã§Ä±kÄ±nca, 7 askerin gÃ¶revine son verildi.

Ä°lk olarak Spiegel'in ortaya çÄ±kardÄ±ÄŸÄ± skandal için cinsel, sadist, vahÅŸi ritüeller ifadeleri kullanÄ±ldÄ±. Alman ordusu için üst düzey askerler ve keskin niÅŸancÄ±lar yetiÅŸtiren birlikte yaÅŸanan skandal, geçtiÄŸimiz yÄ±l 2016 yÄ±lÄ±ndan bir kadÄ±n teÄŸmenin ÅŸikayeti üzerine ortaya çÄ±ktÄ±.TeÄŸmenin verdiÄŸi ifadede, askerlerin diÄŸer askerlerin önünde çÄ±rÄ±lçÄ±plak kalana kadar soyundurulduÄŸu ve bu görüntülerin üstleri tarafÄ±ndan kameraya alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± iddialarÄ± yer aldÄ±.Ä°ddialar üzerine harekete geçen Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±, olayla ilgisi olduÄŸu saptanan 7 askerin iÅŸine son verdi. Olayla ilgili olarak geniÅŸ çaplÄ± soruÅŸturma baÅŸlatÄ±lÄ±rken, birçok askerin de görev yeri deÄŸiÅŸtirildi. Alman ordusu yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada olayÄ± 'insan onuru, cinsel tercih ve utanma duygularÄ±nÄ± zedeleyici' olarak tanÄ±mladÄ±.AçÄ±klamada olayÄ±n halen soruÅŸturulmakta olduÄŸu ifade edilirken, daha önce karÅŸÄ±laÅŸÄ±lan olaylardan çok daha vahim ve aÄŸÄ±r bir tabloyla karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya kalÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ±n altÄ± çizildi.

''Ä°ÄžRENÇ VE ALÇAKÇA''

Almanya Savunma BakanÄ± Ursula von der Leyen, yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada olayÄ± 'iÄŸrenç ve alçakça' olarak niteledi. Bakan olayÄ±n Alman ordusunda görev yapan tüm askerler için utanç verici olduÄŸunu söyledi. Leyen, olayÄ±n tüm ayrÄ±ntÄ±larÄ±yla aydÄ±nlatÄ±lacaÄŸÄ±na dair kamuoyuna söz verdi. AynÄ± birlikte 2015 yÄ±lÄ±nda da kadÄ±n askerlerin istismar edildiÄŸine dair iddialar ortaya atÄ±lmÄ±ÅŸ ancak iddialarÄ± destekleyecek hiçbir kanÄ±t bulunamamÄ±ÅŸtÄ±.