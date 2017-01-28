ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump o Ã¼lkeden giriÅŸleri yasakladÄ±

DÃ¼n ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'Ä±n imzaladÄ±ÄŸÄ± anlaÅŸmaya gÃ¶re, bugÃ¼n MÄ±sÄ±r'Ä±n baÅŸkentinden New York'a gidecek olan bir IraklÄ± ailenin uÃ§uÅŸ yapmasÄ± engellendi.

Kahire UluslararasÄ± HavaalanÄ± kaynaklarÄ±ndan alÄ±nan bilgiye göre, ABD vizesi bulunan 4 kiÅŸilik IraklÄ± aile, New York'a gitmek üzere iÅŸlemlerini gerçekleÅŸtirmek için evraklarÄ±nÄ± teslim ettiÄŸi sÄ±rada, New York'taki Kennedy HavaalanÄ±'ndaki yetkililer, ülkeye giriÅŸleri yasak olduÄŸu gerekçesiyle MÄ±sÄ±r tarafÄ±ndan IraklÄ± ailenin uçuÅŸunun yasaklanmasÄ±nÄ± istedi. IraklÄ± ailenin ülkeye giriÅŸinin neden yasaklandÄ±ÄŸÄ±yla ilgili bilgi verilmedi.

YOLCU LÄ°STESÄ° ABD'YE VERÄ°LÄ°YOR

Güvenlik kaynaklarÄ± ise MÄ±sÄ±r-ABD arasÄ±nda uygulanan prosedür gereÄŸi, MÄ±sÄ±r'dan New York'a gidecek yolcularÄ±n isimlerinin, gerekli güvenlik araÅŸtÄ±rmasÄ±nÄ±n yapÄ±lmasÄ± için ABD'ye gönderildiÄŸini kaydetti.

7 ÜLKEYE YASAK GETÄ°RDÄ°

BaÅŸkan Trump'Ä±n imzaladÄ±ÄŸÄ± baÅŸkanlÄ±k kararnamesi, "terörle ilintili olduÄŸu düÅŸünülen" ülkelerden gelenlerin 30 gün boyunca ABD'ye kabul edilmemesini öngörüyor. Metinde doÄŸrudan ülke adÄ± zikredilmese de bu ülkelerin Irak, Libya, Suriye, Iran, Sudan, Somali ve Yemen olduÄŸu belirtiliyor.