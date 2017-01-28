DAEÅž'ten kaÃ§Ä±yorlardÄ± mayÄ±na basan 5 sivil hayatÄ±nÄ± kaybetti

DAEÅž'in kontrolÃ¼ndeki bÃ¶lgede yaÅŸayan siviller terÃ¶ristlerden kaÃ§maya Ã§alÄ±ÅŸÄ±rken mayÄ±nlÄ± bÃ¶lgeye girdi. MayÄ±nlarÄ±n patlamasÄ±yla 5 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybederken, 10'u da yaralandÄ±.

Salahaddin iline baÄŸlÄ± Tuzhurmatu Ä°lçe Polis Müdürü Yarbay NazÄ±m FazÄ±l, "Havice ilçesinden kaçan siviller Salahaddin'e geçmek isterken daha önce teröristlerce yola döÅŸenen mayÄ±nlar infilak etti. Olayda 5 sivil hayatÄ±nÄ± kaybetti, aralarÄ±nda kadÄ±n ve çocuklarÄ±n da bulunduÄŸu 10 sivil yaralandÄ±." dedi.FazÄ±l özellikle Musul operasyonunda gelinen olumlu aÅŸamadan dolayÄ± DEAÅž'Ä±n kontrolündeki bölgelerden kaçÄ±ÅŸlarda artÄ±ÅŸ yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getirdi. Kerkük'ün güneyindeki Havice ilçesi ve ona baÄŸlÄ± 6 kasaba ile yüzlerce köy Haziran 2014'ten bu yana terör örgütü DEAÅž'Ä±n kontrolünde bulunuyor.