Ana Sayfa | DÃœNYA 28/01/2017 20:53

DAEÅž'ten kaÃ§Ä±yorlardÄ± mayÄ±na basan 5 sivil hayatÄ±nÄ± kaybetti


DAEÅž'in kontrolÃ¼ndeki bÃ¶lgede yaÅŸayan siviller terÃ¶ristlerden kaÃ§maya Ã§alÄ±ÅŸÄ±rken mayÄ±nlÄ± bÃ¶lgeye girdi. MayÄ±nlarÄ±n patlamasÄ±yla 5 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybederken, 10'u da yaralandÄ±.

Salahaddin iline baÄŸlÄ± Tuzhurmatu Ä°lçe Polis Müdürü Yarbay NazÄ±m  FazÄ±l,  "Havice ilçesinden kaçan siviller  Salahaddin'e geçmek isterken daha önce teröristlerce yola döÅŸenen mayÄ±nlar  infilak etti. Olayda 5 sivil hayatÄ±nÄ± kaybetti, aralarÄ±nda kadÄ±n ve çocuklarÄ±n da  bulunduÄŸu 10 sivil yaralandÄ±." dedi.FazÄ±l özellikle Musul operasyonunda gelinen olumlu aÅŸamadan dolayÄ±  DEAÅž'Ä±n kontrolündeki bölgelerden kaçÄ±ÅŸlarda artÄ±ÅŸ yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getirdi. Kerkük'ün güneyindeki Havice ilçesi ve ona baÄŸlÄ± 6 kasaba ile yüzlerce  köy Haziran 2014'ten bu yana terör örgütü DEAÅž'Ä±n kontrolünde bulunuyor.

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