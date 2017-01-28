Ana Sayfa | DÃœNYA 28/01/2017 20:57

Trump'tan Ä°ranlÄ± yÃ¶netmene Ã¼lkeye giriÅŸ yasaÄŸÄ±


Trump'Ä±n 7 Ã¼lkeye kÄ±sÄ±tlama getirmesi Ã¼zerine "The Salesman" adlÄ± filmiyle Oscar'a aday olan Ä°ranlÄ± yÃ¶netmen Asghar Farhadi Oscar'a katÄ±lamayacaÄŸÄ±nÄ± duyurdu.

Ä°ranlÄ± yönetmen Asghar Farhadi'nin, Trump'Ä±n yedi ülkenin vatandaÅŸlarÄ±na vize kÄ±sÄ±tlamasÄ± getirmesinin ardÄ±ndan, son filmiyle aday olduÄŸu Oscar ödüllerine katÄ±lamayacaÄŸÄ± ortaya çÄ±ktÄ±. Farhadi'nin "The Salesman" adlÄ± filmi 89'uncu Oscar ödüllerinde "yabancÄ± dilde en iyi film" dalÄ±nda aday olarak gösterilmiÅŸti.

7 ÜLKEYE KISITLAMA GETÄ°RDÄ°

ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump, dün imzaladÄ±ÄŸÄ± kararnameyle Suriyelilerin ülkeye giriÅŸini yasaklamÄ±ÅŸ, Ä°ran, Irak, Yemen, Libya, Somali ve Sudan vatandaÅŸlarÄ±na üç ay boyunca sürecek vize kÄ±sÄ±tlamasÄ± getirmiÅŸti. Ulusal Ä°ran Amerikan Konseyi baÅŸkanÄ± Trita Parsi, Trump'Ä±n kararnamesinin ardÄ±ndan aday olduÄŸu Oscar ödüllerine katÄ±lamayacaÄŸÄ±nÄ± duyurdu. Filmin baÅŸrol oyuncusu Taraneh Alidoosti, Trump'Ä±n vize politikasÄ±nÄ± 'Ä±rkçÄ±' olarak nitelemiÅŸ, Oscar ödüllerine katÄ±lmayarak protesto edeceÄŸini açÄ±klamÄ±ÅŸtÄ±.

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