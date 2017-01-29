Ä°ngiltere BaÅŸbakanÄ± May 15 Temmuz gecesiyle ilgili bakÄ±n ne dedi

TÃ¼rkiye'yi ziyaret eden Ä°ngiltere BaÅŸbakanÄ± May, 15 Temmuz darbe giriÅŸimine dair aÃ§Ä±klama yaptÄ±

Ä°ngiltere BaÅŸbakanÄ± Theresa May, ABD’deki temaslarÄ±nÄ±n ardÄ±ndan dün ayaÄŸÄ±nÄ±n tozuyla Ankara’ya geldi. BaÅŸbakan olduktan sonra ilk kez Türkiye’yi ziyaret eden May, EsenboÄŸa HavalimanÄ±’ndan yoÄŸun güvenlik önlemleri altÄ±nda AnÄ±tkabir’e geçti. AslanlÄ± Yol’dan yürüyen May’e Ä°ngiltere’nin Ankara Büyükelçisi Richard Moore ve diÄŸer yetkililer eÅŸlik etti. Atatürk’ün mozolesine çelenk bÄ±rakarak saygÄ± duruÅŸunda bulunan May, AnÄ±tkabir Özel Defteri’ni imzaladÄ±.

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May, özel deftere, “Modern Türkiye’nin kurucusunu anmak için bu özel yeri ziyaret etmek büyük bir onur. Atatürk’ün ‘Yurtta sulh dünyada sulh’ vizyonunu yerine getirmek için hep beraber çabalarÄ±mÄ±zÄ± tazeleyelim” mesajÄ±nÄ± yazdÄ±. May’in AnÄ±tkabir’den sonraki duraÄŸÄ± CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± SarayÄ± oldu. May, CumhurbaÅŸkanÄ± Tayyip ErdoÄŸan ile baÅŸ baÅŸa görüÅŸtü. May’in ErdoÄŸan’a ABD BaÅŸkanÄ± Trump’Ä±n selamÄ±nÄ± getirdiÄŸi belirtildi. Ä°ki lider görüÅŸme sonrasÄ± ortak açÄ±klama yaptÄ±. Ä°ngiltere BaÅŸbakanÄ± May, özetle ÅŸunlarÄ± söyledi: “Son derece faydalÄ± görüÅŸmeler oldu. Türkiye, BirleÅŸik KrallÄ±k’Ä±n en eski dostlarÄ±ndan birisi. Ä°liÅŸkilerimizin tarihine baktÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda 400 yÄ±llÄ±k bir tarihten bahsediyoruz. Gelecekte yapabileceÄŸimiz çok sayÄ±da ÅŸey vardÄ±r. Bu köklü iliÅŸkinin üzerine yeni aÅŸamalar koymak isteriz. 15 Temmuz’da demokrasinize sahip çÄ±ktÄ±nÄ±z, büyük bir mücadele gösterdiniz. Türkiye’nin bu demokrasiyi ÅŸimdi de sürdürmesi, hukukun üstünlüÄŸü, uluslararasÄ± insan haklarÄ± yükümlülüklerini yerine getirmesi ve buna devam etmesi çok önemli. Hükümet zaten bunun sözünü vermiÅŸ durumda. KÄ±brÄ±s konusunda bir taahhüdümüz söz konusu, bir çözüm bulunmasÄ±nÄ± arzuluyoruz. Suriye konusunda DEAÅž’a karÅŸÄ± birlikte bir mücadelemiz söz konusu. BarÄ±ÅŸÄ±n koÅŸullarÄ±nÄ± orada oluÅŸturmaya çalÄ±ÅŸÄ±yoruz.