Ä°ngiltere BaÅŸbakanÄ± May 15 Temmuz gecesiyle ilgili bakÄ±n ne dedi

Türkiye'yi ziyaret eden İngiltere Başbakanı May, 15 Temmuz darbe girişimine dair açıklama yaptı

İngiltere Başbakanı Theresa May, ABD’deki temaslarının ardından dün ayağının tozuyla Ankara’ya geldi. Başbakan olduktan sonra ilk kez Türkiye’yi ziyaret eden May, Esenboğa Havalimanı’ndan yoğun güvenlik önlemleri altında Anıtkabir’e geçti. Aslanlı Yol’dan yürüyen May’e İngiltere’nin Ankara Büyükelçisi Richard Moore ve diğer yetkililer eşlik etti. Atatürk’ün mozolesine çelenk bırakarak saygı duruşunda bulunan May, Anıtkabir Özel Defteri’ni imzaladı.

ANITKABİR’İ ZİYARET ETTİ

May, özel deftere, “Modern Türkiye’nin kurucusunu anmak için bu özel yeri ziyaret etmek büyük bir onur. Atatürk’ün ‘Yurtta sulh dünyada sulh’ vizyonunu yerine getirmek için hep beraber çabalarımızı tazeleyelim” mesajını yazdı. May’in Anıtkabir’den sonraki durağı Cumhurbaşkanlığı Sarayı oldu. May, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile baş başa görüştü. May’in Erdoğan’a ABD Başkanı Trump’ın selamını getirdiği belirtildi. İki lider görüşme sonrası ortak açıklama yaptı. İngiltere Başbakanı May, özetle şunları söyledi: “Son derece faydalı görüşmeler oldu. Türkiye, Birleşik Krallık’ın en eski dostlarından birisi. İlişkilerimizin tarihine baktığımızda 400 yıllık bir tarihten bahsediyoruz. Gelecekte yapabileceğimiz çok sayıda şey vardır. Bu köklü ilişkinin üzerine yeni aşamalar koymak isteriz. 15 Temmuz’da demokrasinize sahip çıktınız, büyük bir mücadele gösterdiniz. Türkiye’nin bu demokrasiyi şimdi de sürdürmesi, hukukun üstünlüğü, uluslararası insan hakları yükümlülüklerini yerine getirmesi ve buna devam etmesi çok önemli. Hükümet zaten bunun sözünü vermiş durumda. Kıbrıs konusunda bir taahhüdümüz söz konusu, bir çözüm bulunmasını arzuluyoruz. Suriye konusunda DEAŞ’a karşı birlikte bir mücadelemiz söz konusu. Barışın koşullarını orada oluşturmaya çalışıyoruz.