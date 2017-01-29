Google ve Facebook'tan Trump'a gÃ¶Ã§men tepkisi

ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'Ä±n mÃ¼lteci ve gÃ¶Ã§menlerin Ã¼lkeye giriÅŸini sÄ±nÄ±rlandÄ±ran kararÄ± Google ve Facebook tarafÄ±ndan eleÅŸtirildi

Sosyal medya devi Facebook ve internet arama motoru Google, ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'Ä±n mülteci ve göçmenlerin ülkeye giriÅŸini sÄ±nÄ±rlandÄ±ran kararÄ±nÄ± eleÅŸtirdi.Facebook Ä°cra Kurulu BaÅŸkanÄ± (CEO) ve kurucu ortaklarÄ±ndan Mark Zuckerberg sosyal medya hesabÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, ABD'nin bir göçmen ülkesi olduÄŸuna ve bununla gurur duyulmasÄ± gerektiÄŸine dikkati çekti.Kendi ailesinin Almanya, Avusturya ve Polonya, eÅŸinin ailesinin ise Çin ve Vietnam'dan ABD'ye gelen mülteciler olduÄŸunu ifade eden Zuckerberg ÅŸunlarÄ± söyledi:

"BirçoÄŸunuz gibi ben de BaÅŸkan Trump'Ä±n imzaladÄ±ÄŸÄ± kararnamelerin etkisinden endiÅŸe duyuyorum. Bu ülkeyi güvende tutmamÄ±z gerekiyor ama bunu gerçekten tehdit unsuru olanlara odaklanarak yapmalÄ±yÄ±z, sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± edilmekten korkan milyonlarca belgesiz göçmene deÄŸil. KapÄ±larÄ±mÄ±zÄ± mültecilere ve yardÄ±ma ihtiyacÄ± olanlara açÄ±k tutmalÄ±yÄ±z, bizi biz yapan da bu." dedi.

Google ise ABD dÄ±ÅŸÄ±nda olan yabancÄ± çalÄ±ÅŸanlarÄ±na ülkeye alÄ±nmama endiÅŸesi nedeniyle derhal ABD'ye dönmeleri çaÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu.

ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump, Suriyeli mültecilerin ABD'ye geliÅŸini askÄ±ya almÄ±ÅŸ Irak, Ä°ran, Suriye, Sudan, Libya, Somali ve Yemen vatandaÅŸlarÄ±nÄ±n ise 90 gün boyunca ABD'ye girmelerini yasaklamÄ±ÅŸtÄ±.

Viyana'da üç Ä°ranlÄ±nÄ±n ABD'ye uçuÅŸuna izin verilmedi

Bu arada, Trump'Ä±n mülteci ve göçmenlerin ülkeye giriÅŸini sÄ±nÄ±rlandÄ±ran kararnameyi imzalamasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan, Viyana aktarmalÄ± ABD’ye seyahat eden 3 Ä°ran vatandaÅŸÄ±nÄ±n uçaÄŸa biniÅŸine izin verilmedi.