Ana Sayfa | DÃœNYA 29/01/2017 06:34

Trump ve Putin gÃ¶rÃ¼ÅŸmesinden DAEÅž'e karÅŸÄ± ortak mÃ¼cadele kararÄ± Ã§Ä±ktÄ±

trump ve putin

ABD BaÅŸkanÄ± Trump'Ä±n Rusya lideri Vladimir Putin ile gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸi ilk telefon gÃ¶rÃ¼ÅŸmesinde DAEÅž'e karÅŸÄ± ortak mÃ¼cadele kararÄ± Ã§Ä±ktÄ±

Ä°kili arasÄ±nda yapÄ±lan telefon görüÅŸmesi  hakkÄ±nda Kremlin SarayÄ± ÅŸu açÄ±klamayÄ± yaptÄ±: “Telefon görüÅŸmesinde iki lider de istikrarlÄ± ve geliÅŸen ikili iliÅŸkiler görmek istediklerini söyledi. Ä°ki lider, iliÅŸkileri ‘eÅŸit seviyede’ geliÅŸtirmek kararÄ±nÄ± aldÄ±.GörüÅŸmede özellikle OrtadoÄŸu bölgesinde yaÅŸanan olaylara geniÅŸ yer ayrÄ±ldÄ±. Büyük tehdit haline gelen uluslararasÄ± terörizm ile mücadele üzerinde duruldu.Rusya ile ABD’nin, aralarÄ±nda gerçekçi bir iÅŸbirliÄŸi baÅŸlatarak DEAÅž ve diÄŸer terör örgütlerinin üstesinden birlikte gelinmesi gerektiÄŸi tespitinde bulunuldu.Telefon görüÅŸmesi sÄ±rasÄ±nda ayrÄ±ca Ä°ran, Kuzey Kore, Ukrayna krizi ve nükleer silahlar konularÄ±na da deÄŸinildi. ”     

 
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