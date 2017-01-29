Ana Sayfa | DÃœNYA 29/01/2017 06:42

Hollande Avrupa'ya Trump'a destek Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu

Hollande

Portekizâ€™in baÅŸkenti Lizbonâ€™da GÃ¼ney AB Ã¼lkeleri zirvesinden sonra konuÅŸan Fransa CumhurbaÅŸkanÄ± FranÃ§ois Hollande, Avrupa'ya, "ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trumpâ€™a karÅŸÄ± birlik" Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu

Hollande, “Ona güçlü bir yanÄ±t vermemiz lazÄ±m. Åžu an uluslararasÄ± bir çekince mevcut. Avrupa, demokrasinin deÄŸerlerini garanti altÄ±na almak adÄ±na çok daha güçlü ve birlik içinde olmalÄ±.” ifadelerini kullandÄ±.Trump’Ä±n, Ä°ngiltere’nin Brexit kararÄ±ndan duyduÄŸu memnuniyete deÄŸinen Hollande, ABD BaÅŸkanÄ±'nÄ±n, baÅŸka Avrupa ülkeleri için de Brexit benzeri bir durumdan söz etmesi karÅŸÄ±sÄ±nda, Avrupa’nÄ±n güçlü bir yanÄ±t vermesi gereÄŸine inancÄ±nÄ± dile getirdi.

Trump, Ä°ngiltere BaÅŸbakanÄ± Theresa May ile görüÅŸmesinde, 2 ülkenin yakÄ±n ÅŸekilde çalÄ±ÅŸacaÄŸÄ±nÄ±n sinyalini vererek Brexit kararÄ±nÄ± "muhteÅŸem bir ÅŸey" olarak nitelendirmiÅŸti.

Öte yandan Fransa’da nisan ve mayÄ±s aylarÄ±nda 2 turlu yapÄ±lacak cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seçimleri yaklaÅŸÄ±rken aÅŸÄ±rÄ± saÄŸcÄ± AB karÅŸÄ±tÄ± lider Marine Le Pen güçlü adaylar arasÄ±nda yer alÄ±yor.

Hem Brexit kararÄ±ndan, hem de Trump’Ä±n baÅŸkan seçilmesinden büyük memnuniyet duyan Le Pen, cumhurbaÅŸkanÄ± seçilmesi halinde ilk icraatÄ±nÄ±n Fransa’nÄ±n AB’den ayrÄ±lmasÄ±na yönelik referandum düzenlemek olduÄŸunu duyurmuÅŸtu.

 
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