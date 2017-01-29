Ana Sayfa | DÃœNYA 29/01/2017 06:44

Yunanistan TÃ¼rkiye'nin 50 terÃ¶rist talebine de cevap vermemiÅŸ

Yunanistan

Darbeci askerleri TÃ¼rkiye'ye iade etmeyen Yunanistan'Ä±n daha Ã¶nce TÃ¼rkiyeâ€™nin iadesini talep ettiÄŸi 50 terÃ¶ristten hiÃ§birini vermediÄŸi Ã¶ÄŸrenildi

UluslararasÄ± Adli YardÄ±mlaÅŸma ve SuçlularÄ±n Ä°adesi AnlaÅŸmasÄ± kapsamÄ±nda 2007’den bu yana Türkiye’nin 6 Dev- Sol, 24 DHKP-C, 8 FETÖ, 1 Hizbullah, 1 MLKP, 1 PKK, 1 THKP-C, 5 TKP-ML ve 3 diÄŸer örgütlerden olmak üzere toplamda 50 teröristin iadesine iliÅŸkin talebi Yunanistan’a iletildi. Yunanistan bu talepleri aldÄ± ancak bu teröristlerin hiçbirini Türkiye’ye iade etmedi. 

TÜRKÄ°YE REST ÇEKMÄ°ÅžTÄ°

Yunanistan Yüksek Mahkemesi, 15 Temmuz darbe giriÅŸiminde helikopterle Yunanistan’a kaçan 8 darbeci askerin iade talebini de önceki gün reddetmiÅŸti. Türkiye, bu duruma sert tepki gösterip, “Geri kabul anlaÅŸmasÄ±nÄ±n iptali dahil gerekli her türlü adÄ±mÄ± atma” resti çekmiÅŸti. Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ± ise önceki gün Yunanistan’a ikinci kez geçici tutuklama ve iade talebinde bulunurken, ÅŸüphelilerin kÄ±rmÄ±zÄ± bültenle aranmasÄ± için Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ± aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla Interpol’e yazÄ± göndermiÅŸti. Gözler ise Türkiye ile Yunanistan’Ä±n terörist iadesi konusundaki iÅŸbirliÄŸine çevrildi.

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