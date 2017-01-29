Kanada BaÅŸbakanÄ± sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±lara gelebilirsiniz Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yaptÄ±

ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'Ä±n gÃ¶Ã§men yasaÄŸÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Kanada BaÅŸbakanÄ± Justin Trudeau sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±lara Ã¶nemli bir Ã§aÄŸrÄ±da bulundu

ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'Ä±n göçmen yasaÄŸÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Kanada BaÅŸbakanÄ± Justin Trudeau sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±lara seslenerek, "Kanada'ya gelebilirsiniz" dedi.ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'Ä±n göçmen yasaÄŸÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Kanada BaÅŸbakanÄ± Justin Trudeau, sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±lara seslenerek Kanada'ya gelebileceklerini söyledi.Trudeau, sosyal medya hesabÄ±nda 2015 yÄ±lÄ±nÄ±n AralÄ±k ayÄ±nda Toronto HavalimanÄ±'nda karÅŸÄ±ladÄ±ÄŸÄ± Suriyeli bir kÄ±zla çekilen fotoÄŸrafÄ±nÄ± yayÄ±nlayarak, "KanadalÄ±lar, dini ne olursa olsun zulümden, terör ve savaÅŸtan kaçanlarÄ± memnuniyetle karÅŸÄ±lar. ÇeÅŸitlilik gücümüzdür. Kanada'ya hoÅŸ geldiniz" ifadelerini kullandÄ±.