Ana Sayfa | DÃœNYA 29/01/2017 19:09

Batan turist gemisindeki 6 yolcu kayÄ±p

turist gemisi

Malezya'da batan ve 28 Ã‡inli yolcusu ve 3 mÃ¼rettebatÄ± bulunan turist gemisindeki 6 kiÅŸinin kayÄ±p olduÄŸu Ã¶ÄŸrenildi

Malezya'da batan turist gemisinde 23 Çinli turist ve 2 mürettebatÄ±n kurtarÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ancak 6 kiÅŸinin kayÄ±p olduÄŸu ifade edildi.Malezya'da 28 Çinli yolcusu ve 3 mürettebatÄ± bulunan turist gemisinin, ülkenin doÄŸusunda bulunan Sabah eyaletinden kalkÄ±ÅŸ yaptÄ±ktan sonra kaybolduÄŸu bildirilmiÅŸti. MalezyalÄ± Bakan Åžahidan Kasim, 23'ü Çinli turist ve 2'si mürettebat olmak üzere 25 kiÅŸinin kurtarÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ancak 6 kiÅŸinin kayÄ±p olduÄŸunu duyurdu. Arama çalÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n gece boyunca da devam edeceÄŸini kaydeden Kasim, "Arama ekiplerimiz, kayÄ±plar bulunana kadar bölgede çalÄ±ÅŸmalarÄ±na devam edecek" dedi.Malezya Denizcilik Emniyet TeÅŸkilatÄ± BaÅŸkanÄ± Ahmed Puzi Kahar, kaptanÄ±n ifadelerine göre geminin ÅŸiddetli dalgalar nedeniyle alabora olduÄŸunu dile getirdi. MalezyalÄ± yetkili Ahmed Kamarulzaman Ahmed Badaruddin, gemiler ve C130 tipi uçaklarÄ±n arama çalÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± yürüttüÄŸünü ifade etti. Malezya BaÅŸbakanÄ± Necip Rezak da geliÅŸmeleri yakÄ±ndan takip ettiklerini dile getirdi.

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