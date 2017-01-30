Ana Sayfa | DÃœNYA 30/01/2017 07:23

Kanada'da camiye silahlÄ± saldÄ±rÄ± en az 5 Ã¶lÃ¼ var

cami saldÄ±rÄ±

Kanada'nÄ±n Quebec kentinde bulunan bir camiye saldÄ±rÄ± dÃ¼zenlendi. SaldÄ±rÄ± sonucunda en az 5 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti

Emniyet yetkilileri, Quebec Ä°slami Kültür Merkezi'nde gerçekleÅŸen olayla ilgili, 2 kiÅŸinin gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±.Kentte yayÄ±nlanan yerel bir gazete olan Le Soleil'de saldÄ±rganlardan birinin 27 yaÅŸÄ±nda olduÄŸu ve Quebec'li ismi taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ±nÄ± iddia etti. AynÄ± gazete, saldÄ±rganlardan birinin de kalaÅŸnikof taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ±nÄ± öne sürdü.

SaldÄ±rÄ±nÄ±n akÅŸam namazÄ± sÄ±rasÄ±nda meydana geldiÄŸi de açÄ±klandÄ±.Dini merkezin yetkilisi olan Mohamed Yangui Reuters haber ajansÄ±na yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, saldÄ±rÄ± sÄ±rasÄ±nda camide olduÄŸunu ancak kaç kiÅŸinin yaralandÄ±ÄŸÄ±nÄ± bilmediÄŸini söyledi.Radyo Kanada'ya konuÅŸan görgü tanÄ±klarÄ±, iki kiÅŸinin camide bulunan onlarca insanlarÄ±n üzerine ateÅŸ açtÄ±ÄŸÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±.

Quebec BaÅŸbakanÄ± Philippe Couillard, halkÄ±n güvenliÄŸinin saÄŸlanmasÄ± için her türlü önlemin alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade ederek, "Quebec'in Müslüman inancÄ± taÅŸÄ±yan halkÄ±nÄ±n yanÄ±ndayÄ±z" dedi."Quebec Büyük Camii" olarak bilinen merkez, Haziran ayÄ±nda kapÄ±sÄ±na bÄ±rakÄ±lan bir domuz baÅŸÄ± ile gündeme gelmiÅŸti.

Kaynak: BBC Türkçe

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