Ä°ngiliz hÃ¼kÃ¼meti Trump'Ä±n o kararÄ±nÄ±n ardÄ±ndan vatandaÅŸlarÄ± iÃ§in harekete geÃ§ti

Ä°ngiltere BaÅŸbakanÄ± Theresa May, ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trumpâ€™Ä±n bazÄ± MÃ¼slÃ¼man Ã¼lkeler iÃ§in getirdiÄŸi giriÅŸ yasaÄŸÄ±ndan etkilenen Ä°ngiliz vatandaÅŸlarÄ±nÄ±n durumuyla ilgili Ã¶nemli bir talimatta bulundu

Ä°ngiliz hükümeti, Trump’Ä±n 7 Müslüman ülkenin vatandaÅŸlarÄ±nÄ±n ABD’ye giriÅŸini yasaklama kararÄ±nÄ±ndan çifte vatandaÅŸlÄ±k sahibi veya baÅŸka ülkelerde doÄŸmuÅŸ Ä°ngiliz vatandaÅŸlarÄ±nÄ±n etkilenmemesi için giriÅŸim baÅŸlattÄ±.

Ä°ngiliz basÄ±nÄ±nÄ±n baÅŸbakanlÄ±k kaynaklarÄ±na dayandÄ±rdÄ±ÄŸÄ± habere göre May, DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Boris Johnson’a ve Ä°çiÅŸleri BakanÄ± Amber Rudd’a ABD’li mevkidaÅŸlarÄ±yla konuyla ilgili olarak temasa geçmeleri talimatÄ± verdi.

DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Johnson da Trump’Ä±n kararÄ±nÄ± sosyal medya hesabÄ±nda yayÄ±mladÄ±ÄŸÄ± mesajla eleÅŸtirerek, "Ä°ngiliz vatandaÅŸlarÄ±nÄ±n haklarÄ±nÄ± içeride ve dÄ±ÅŸarÄ±da koruyacaÄŸÄ±z. (Ä°nsanlarÄ±) Milliyetleri nedeniyle damgalamak yanlÄ±ÅŸ ve bölücüdür." ifadelerini kullandÄ±.

Ä°ktidardaki Muhafazakar Parti'nin Irak doÄŸumlu milletvekili Nadhim Zahawi ile Somali doÄŸumlu Olimpiyat ÅŸampiyonu atlet Sir Mo Farah baÅŸta olmak üzere pek çok sayÄ±da Ä°ngiliz vatandaÅŸÄ±nÄ±n ABD'nin getirdiÄŸi seyahat yasaÄŸÄ±ndan etkilenebileceÄŸi belirtiliyor.

Trump'a karÅŸÄ± 600 bin imza

Ana muhalefetteki Ä°ÅŸçi Partisinin lideri Jeremy Corbyn, Müslüman ülkelerin vatandaÅŸlarÄ±na yönelik yasak kaldÄ±rÄ±lana kadar Trump’Ä±n Ä°ngiltere’ye yapacaÄŸÄ± devlet ziyaretine izin verilmemesi çaÄŸrÄ±sÄ± yaparken, Ä°ngiliz parlamentosunun internet sitesinde ziyaretin önlenmesi için açÄ±lan kampanyada yaklaÅŸÄ±k 600 bin imza toplandÄ±.