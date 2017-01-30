Starbucks faaliyet gÃ¶sterdiÄŸi 75 Ã¼lkede 10 bin mÃ¼lteciyi isdihdam edecek

DÃ¼nyaca Ã¼nlÃ¼ kahve markasÄ± Starbucks, ABD BaÅŸkanÄ± Trump'Ä±n Ã¶Ã§men kararÄ±nÄ±n ardÄ±ndan faaliyet gÃ¶sterdiÄŸi 75 Ã¼lkede 10 bin mÃ¼lteciyi istihdam etmek iÃ§in harekete geÃ§ti

ABD'li kahve devi Starbucks, Suriyeli mültecilerin ABD'ye giriÅŸini askÄ±ya alan ve 7 Müslüman ülkeden vatandaÅŸlarÄ±n ülkeye giriÅŸine 90 gün yasak getiren baÅŸkanlÄ±k kararnamesinin ardÄ±ndan, faaliyet gösterdiÄŸi 75 ülkede 5 yÄ±l içinde 10 bin mülteciyi istihdam edeceÄŸini duyurdu.

Starbucks CEO'su Howard Schultz, ÅŸirket çalÄ±ÅŸanlarÄ±na gönderdiÄŸi mektupta, "Amerikan RüyasÄ±'nÄ±n vaad ettiÄŸi deÄŸerlerin sorgulandÄ±ÄŸÄ± eÅŸi benzeri görülmemiÅŸ bir zaman" yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±na dikkati çekti.

Starbucks'Ä±n savaÅŸ, ÅŸiddet, zulüm ve ayrÄ±mcÄ±lÄ±ktan kaçanlarÄ± istihdam etmek için çabalarÄ±nÄ± iki katÄ±na çÄ±karacaÄŸÄ±nÄ± aktaran Schultz, "Önümüzdeki beÅŸ yÄ±l içinde dünya genelinde 10 bin mülteci istihdam edeceÄŸiz." ifadesini kullandÄ±.Schultz, ÅŸirketin Meksika'da yatÄ±rÄ±m yapmaya devam edeceÄŸini de belirtti.