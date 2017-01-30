Ana Sayfa | DÃœNYA 30/01/2017 07:50

Starbucks faaliyet gÃ¶sterdiÄŸi 75 Ã¼lkede 10 bin mÃ¼lteciyi isdihdam edecek

Starbucks

DÃ¼nyaca Ã¼nlÃ¼ kahve markasÄ± Starbucks, ABD BaÅŸkanÄ± Trump'Ä±n Ã¶Ã§men kararÄ±nÄ±n ardÄ±ndan faaliyet gÃ¶sterdiÄŸi 75 Ã¼lkede 10 bin mÃ¼lteciyi istihdam etmek iÃ§in harekete geÃ§ti

ABD'li kahve devi Starbucks, Suriyeli mültecilerin ABD'ye giriÅŸini askÄ±ya alan ve 7 Müslüman ülkeden vatandaÅŸlarÄ±n ülkeye giriÅŸine 90 gün yasak getiren baÅŸkanlÄ±k kararnamesinin ardÄ±ndan, faaliyet gösterdiÄŸi 75 ülkede 5 yÄ±l içinde 10 bin mülteciyi istihdam edeceÄŸini duyurdu. 

Starbucks CEO'su Howard Schultz, ÅŸirket çalÄ±ÅŸanlarÄ±na gönderdiÄŸi mektupta, "Amerikan RüyasÄ±'nÄ±n vaad ettiÄŸi deÄŸerlerin sorgulandÄ±ÄŸÄ± eÅŸi benzeri görülmemiÅŸ bir zaman" yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±na dikkati çekti. 

Starbucks'Ä±n savaÅŸ, ÅŸiddet, zulüm ve ayrÄ±mcÄ±lÄ±ktan kaçanlarÄ± istihdam etmek için çabalarÄ±nÄ± iki katÄ±na çÄ±karacaÄŸÄ±nÄ± aktaran Schultz, "Önümüzdeki beÅŸ yÄ±l içinde dünya genelinde 10 bin mülteci istihdam edeceÄŸiz." ifadesini kullandÄ±.Schultz, ÅŸirketin Meksika'da yatÄ±rÄ±m yapmaya devam edeceÄŸini de belirtti.

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z

AmerikalÄ± yÄ±ldÄ±z isimler

AmerikalÄ± yÄ±ldÄ±zlarÄ±n Trump'a tepkisi sert oldu

ABD BaÅŸkanÄ± Trump'Ä±n 7 MÃ¼slÃ¼man Ã¼lkenin vatandaÅŸlarÄ±nÄ±n Ã¼lkeye giriÅŸini yasaklamasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan dÃ¼nyaca Ã¼nlÃ¼ yÄ±ldÄ±zlar tepkilerini dile getirdi

trump

Trump karÅŸÄ±tÄ± binlerce kiÅŸi Beyaz Saray Ã¶nÃ¼nde toplandÄ±

ABD BaÅŸkanÄ± Trump'Ä±n, mÃ¼ltecilerin Ã¼lkeye giriÅŸini Ã¶nemli Ã¶lÃ§Ã¼de sÄ±nÄ±rlandÄ±ran yeni kararnamesini protesto etmek iÃ§in Beyaz Saray Ã¶nÃ¼nde toplanan binlerce kiÅŸi, yeni yÃ¶netimin politikalarÄ±na tepkilerini dile getirdi

Esad

FlaÅŸ iddia Esad komaya mÄ± girdi

Al Jazeeraâ€™nÄ±n muhabiri Faisal al-Qassem, Suriye Devlet BaÅŸkanÄ± BeÅŸar Esadâ€™Ä±n Ã§ok hasta ve komada olduÄŸunu Ã¶ne sÃ¼rdÃ¼