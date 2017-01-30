Ana Sayfa | DÃœNYA 30/01/2017 07:55

Ä°ki Ã¼lke arasÄ±nda TÃ¼rk savaÅŸ uÃ§aÄŸÄ± yapÄ±mÄ± iÃ§in anlaÅŸma saÄŸlandÄ±

ingiltere ve tÃ¼rkiye

Ä°ngiltere BaÅŸbakanÄ± Theresa May'in CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan ve Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m ile gÃ¶rÃ¼ÅŸmesinde TÃ¼rk savaÅŸ uÃ§aÄŸÄ± yapÄ±mÄ± iÃ§in anlaÅŸma imzalandÄ±

Ä°ngiliz savunma ve havacÄ±lÄ±k ÅŸirketi BAE Systems ile imzalanan anlaÅŸmanÄ±n 125 milyon Amerikan dolarÄ± (100 milyon Ä°ngiliz sterlini) deÄŸerinde olduÄŸu açÄ±klandÄ±.

AnlaÅŸmaya göre BAE System ile TUSAÅž (Türk HavacÄ±lÄ±k ve Uzay Sanayii AÅž) TF-X Türk savaÅŸ uçaÄŸÄ± geliÅŸtirmek için birlikte çalÄ±ÅŸacak.

GörüÅŸmenin ardÄ±ndan düzenlenen ortak basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda YÄ±ldÄ±rÄ±m "Ä°ki firma yeni bir savaÅŸ uçaÄŸÄ± geliÅŸtirme sürecinde çalÄ±ÅŸacak. Proje tamamen TC hükümeti ve BirleÅŸik KrallÄ±k hükümetinin arkasÄ±nda olduÄŸu önemli bir projedir. Savunma alanÄ±nda her iki ülkenin gücünü daha ileriye taÅŸÄ±yacak önemli bir iÅŸ birliÄŸi alanÄ±dÄ±r" dedi.

Theresa May de, anlaÅŸmayÄ± överek "Bu Ä°ngiltere'nin küresel ve ticari bir ülke olduÄŸunu gösteriyor" dedi.

BAE Systems Genel Müdürü Ian King de anlaÅŸmanÄ±n iki ülke arasÄ±ndaki savunma iÅŸ birliÄŸini derinleÅŸtireceÄŸini, Ä°ngiltere'nin bu anlaÅŸma ardÄ±ndan Türkiye'ye motor, silah ve radar üretmesinin kapÄ±larÄ±nÄ± da açabileceÄŸini belirtti.

AFP ajansÄ± imzalanan anlaÅŸmanÄ±n, resmi kontratÄ±n ana hatlarÄ±nÄ± belirlediÄŸini ve ancak resmi kontratlar imzalandÄ±ktan sonra baÄŸlayÄ±cÄ± olacaÄŸÄ±nÄ± yazdÄ±.

"Ä°liÅŸkiler daha ileri taÅŸÄ±nacak"

May ilk olarak CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan ile görüÅŸtü.

Ticari iÅŸ birliÄŸi, IÅžÄ°D ile mücadele ve KÄ±brÄ±s konularÄ±nÄ±n konuÅŸulduÄŸu görüÅŸme sonrasÄ± ErdoÄŸan ve May iliÅŸkileri daha ileri taÅŸÄ±ma sözü verirken, May insan haklarÄ±na baÄŸlÄ±lÄ±k vurgusu yaptÄ±.

Kaynak: BBC Türkçe

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