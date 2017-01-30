FlaÅŸ iddia Esad komaya mÄ± girdi

Al Jazeeraâ€™nÄ±n muhabiri Faisal al-Qassem, Suriye Devlet BaÅŸkanÄ± BeÅŸar Esadâ€™Ä±n Ã§ok hasta ve komada olduÄŸunu Ã¶ne sÃ¼rdÃ¼

LübnanlÄ± Al-Mustaqbal Gazetesi, cumartesi günü rejime yakÄ±n kaynaklara dayandÄ±rdÄ±ÄŸÄ± haberinde, Suriye Devlet BaÅŸkanÄ± BeÅŸar Esad’Ä±n beyin enfarktüsü yüzünden hastaneye kaldÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± yazdÄ±.Esad rejimi yanlÄ±sÄ± olan LübnanlÄ± Al-Diyar Gazetesi de Esad’Ä±n felç geçirdiÄŸini öne sürmüÅŸtü. Suudi Asharq al-Awsat Gazetesi ise Esad’Ä±n 6’ncÄ± yÄ±lÄ±na giren Suriye iç savaÅŸÄ±nÄ±n getirdiÄŸi psikolojik baskÄ±nÄ±n ardÄ±ndan rahatsÄ±zlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve sol gözünde tik meydana geldiÄŸini iddia etmiÅŸti.

Suriye rejimi dün, Facebook üzerinden “Esad’Ä±n saÄŸlÄ±ÄŸÄ± fevkalede yerindedir” açÄ±klamasÄ±yla iddialarÄ± yalanladÄ±.Dün bir baÅŸka iddia daha Al Jazeera’nÄ±n ünlü habercisi Faisal al-Qassem’den geldi. Twitter üzerinden paylaÅŸÄ±mda bulunan Al-Qassem, “Esad’Ä±n komada veya aÄŸÄ±r hasta olduÄŸu” bilgisini 4.5 milyon takipçisiyle paylaÅŸtÄ±.