Trump karÅŸÄ±tÄ± binlerce kiÅŸi Beyaz Saray Ã¶nÃ¼nde toplandÄ±

ABD BaÅŸkanÄ± Trump'Ä±n, mÃ¼ltecilerin Ã¼lkeye giriÅŸini Ã¶nemli Ã¶lÃ§Ã¼de sÄ±nÄ±rlandÄ±ran yeni kararnamesini protesto etmek iÃ§in Beyaz Saray Ã¶nÃ¼nde toplanan binlerce kiÅŸi, yeni yÃ¶netimin politikalarÄ±na tepkilerini dile getirdi

Trump'Ä±n cuma günü imzaladÄ±ÄŸÄ± kararnameyle nüfusunun büyük çoÄŸunluÄŸu Müslüman olan ülkelere getirilen vize kÄ±sÄ±tlamalarÄ±na ülke genelindeki tepkiler giderek büyüyor.

Beyaz Saray önünde toplanan binlerce kiÅŸi, Trump'Ä±n Suriye, Irak, Ä°ran, Libya, Yemen, Sudan ve Somali'den gelen kiÅŸilere 90 gün boyunca kapÄ±larÄ±nÄ± kapatmasÄ±nÄ± protesto etti.

"Hepimiz göçmeniz" ve "BurasÄ± bizim evimiz" sloganlarÄ±

ÇoÄŸunluÄŸunu AmerikalÄ± MüslümanlarÄ±n oluÅŸturduÄŸu, ancak diÄŸer dinlere mensup AmerikalÄ±larÄ±n da ciddi destek verdiÄŸi gösteride "Hepimiz göçmeniz" ve "BurasÄ± bizim evimiz" gibi sloganlar atÄ±ldÄ±.

ABD'nin "özgürlükler ve göçmenler ülkesi" olduÄŸuna vurgu yapan çok sayÄ±da pankartÄ±n açÄ±ldÄ±ÄŸÄ± eylemde, ülkenin farklÄ± eyaletlerinden gelen binlerce kiÅŸi, hep bir aÄŸÄ±zdan yeni BaÅŸkan Trump'Ä± protesto etti.

Protestoya katÄ±lan bir siyahi AmerikalÄ±, AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, "BurasÄ± bizim ülkemiz. ABD özgürlükler ülkesi olarak bilinir ve BaÅŸkan Trump'Ä±n aldÄ±ÄŸÄ± kararlar bununla tamamen çeliÅŸiyor." dedi.

Protestoya katÄ±lan AmerikalÄ± Müslümanlardan biri de "Bu kararÄ± anlamak mümkün deÄŸil. HaklarÄ±mÄ±zÄ± savunmak için buradayÄ±z." diye konuÅŸtu.Beyaz Saray önündeki gösterinin ardÄ±ndan binlerce kiÅŸi ABD Kongresine kadar yürüyerek eylemlerine bir süre de burada devam etti.

Trump, kararÄ±nÄ± savundu

Ä°ki gündür ülkenin birçok kentindeki Trump karÅŸÄ±tÄ± protestolar ve göçmen politikalarÄ± hakkÄ±nda sosyal medya hesabÄ± Twitter'dan açÄ±klama yapan Trump, aldÄ±ÄŸÄ± kararlarÄ± savundu.

"Ülkemizin güçlü sÄ±nÄ±rlara ve katÄ± güvenlik prosedürlerine ihtiyacÄ± var; hemen. Tüm Avrupa genelinde ve dünyada olanlara bir bakÄ±n, tam bir felaket!" ifadelerini kullanan Trump, önceki açÄ±klamalarÄ±nda da ABD'yi DEAÅž tehdidine karÅŸÄ± korumak için katÄ± vize uygulamalarÄ±na baÅŸvuracaÄŸÄ±nÄ± dile getirmiÅŸti.

Trump'Ä±n cuma günü imzaladÄ±ÄŸÄ± baÅŸkanlÄ±k kararnamesi ile Suriyeli mültecilere ikinci bir talimata kadar ABD kapÄ±larÄ± kapanÄ±rken, Suriye, Irak, Ä°ran, Libya, Yemen, Sudan ve Somali'den gelen kiÅŸilere 3 ay boyunca vize verilmeyeceÄŸi karara baÄŸlanmÄ±ÅŸtÄ±. AyrÄ±ca 4 ay boyunca ABD'nin mülteci programÄ± askÄ±ya alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±. Bu sürenin sonunda da gerekli güvenlik prosedürlerini tamamlayan ülkelerden mülteci kabulüne devam edilecek.