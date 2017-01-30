AmerikalÄ± yÄ±ldÄ±zlarÄ±n Trump'a tepkisi sert oldu

ABD BaÅŸkanÄ± Trump'Ä±n 7 MÃ¼slÃ¼man Ã¼lkenin vatandaÅŸlarÄ±nÄ±n Ã¼lkeye giriÅŸini yasaklamasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan dÃ¼nyaca Ã¼nlÃ¼ yÄ±ldÄ±zlar tepkilerini dile getirdi

ABD'de BaÅŸkan Donald Trump'Ä±n mülteciler dahil, Ä°ran, Irak, Suriye, Libya, Yemen, Somali ve Sudan vatandaÅŸlarÄ±nÄ±n ülkeye giriÅŸini engelleyen baÅŸkanlÄ±k kararnamesi ile kararÄ±n ardÄ±ndan ABD genelindeki hava alanlarÄ±nda bu ülkelerden çok sayÄ±da kiÅŸinin gözaltÄ±na alÄ±nmasÄ±na tepkiler devam ediyor.Trump'Ä±n kararÄ±nÄ± protesto edenlerin arasÄ±nda sivil toplum kuruluÅŸlarÄ± ile Apple, Facebook, Google, Uber ve Lyft gibi firmalarÄ±nÄ±n yanÄ± sÄ±ra çok sayÄ±da AmerikalÄ± yÄ±ldÄ±z da yer alÄ±yor. YÄ±ldÄ±z isimler sosyal paylaÅŸÄ±m platformu Twitter üzerinden Trump'a tepki gösterdi.

Siyahi yapÄ±mcÄ± ve yazar Russel Simmons mesajÄ±nda "Onlarca yÄ±l dini tolerans için çalÄ±ÅŸtÄ±m. Müslüman yasaÄŸÄ± bu ülkenin üzerine kurulduÄŸu her ÅŸeye karÅŸÄ±. Utanç verici." ifadesini kullandÄ±.

Åžov yÄ±ldÄ±zÄ± Kim Kardashian West de AmerikalÄ±larÄ±n en fazla baÅŸka bir AmerikalÄ± tarafÄ±ndan öldürüldüÄŸünü gösteren bir istatistiki bilgiyi paylaÅŸtÄ±.

"Amerika gözlerimizin önünde harabeye döndü"

"Amerika gözlerimizin önünde harabeye döndü" ifadesini kullanan ÅŸarkÄ±cÄ± Rihanna da "iÄŸrendim" paylaÅŸÄ±mÄ±nda bulundu.

Yönetmen Michael Moore, ÅŸarkÄ±cÄ± Miley Ray Cyrus ve sinema oyuncusu Kerry Washington, Trump'Ä±n kararÄ±na karÅŸÄ± çÄ±kan diÄŸer isimler arasÄ±nda bulunuyor.

Kararnameyle mücadele eden kuruluÅŸlara yardÄ±m kampanyasÄ±

Öte yandan müzisyenler Sia, Grimes ve Shark karara karÅŸÄ± mücadele eden sivil toplum kuruluÅŸu Amerikan Sivil Özgürlükler BirliÄŸine (ACLU) ve ülkedeki en büyük Müslüman sivil toplum kuruluÅŸu Amerikan-Ä°slam Ä°liÅŸkileri Konseyine (CAIR) para yardÄ±mÄ± kampanyasÄ± baÅŸlattÄ±.

Mobil taksi uygulamasÄ± Lyft, Trump'Ä±n ilgili kararÄ± nedeniyle Beyaz Saray'a dava açan ACLU'ya 1 milyon dolar baÄŸÄ±ÅŸta bulundu.

Herhangi bir partiye yakÄ±nlÄ±ÄŸÄ± olmayan ve kar amacÄ± gütmeyen ACLU, ABD'de bulunan herkesin hiçbir ayrÄ±m yapmadan bireysel haklarÄ±nÄ±n korunmasÄ± için hukuki mücadeleleri biliniyor.

Trump'a kÄ±zdÄ± 20 yÄ±llÄ±k projesini iptal etti

SanatçÄ± Christo da Trump'Ä±n göçmen ve Müslüman karÅŸÄ±tÄ± kararnamesinin ardÄ±ndan 20 yÄ±ldÄ±r üzeride çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± yerleÅŸtirme sanatÄ± projesini iptal etti. Colorado eyaletinden geçen Arkansas Nehri üzerini kilometrelerce uzunluÄŸundaki kumaÅŸ parçasÄ±yla kapatmayÄ± planlayan Christo, çalÄ±ÅŸmasÄ±nÄ± Trump'Ä±n kararÄ±na tepki göstermek için iptal ettiÄŸini bildirdi.