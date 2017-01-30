Trump'Ä±n kÄ±zÄ± Ivanka'nÄ±n gala paylaÅŸÄ±mÄ±na ABD'li vatandaÅŸlardan sert tepki

ABD baÅŸkanÄ± Donald Trump'Ä±n kÄ±zÄ±nÄ±n galada eÅŸiyle birlikte Ã§ekildiÄŸi fotoÄŸrafÄ± sosyal medyada paylaÅŸmasÄ± Ã¼zerine ABD'li vatandaÅŸlar, "Baban Amerika'yÄ± bÃ¶lÃ¼yor. Amerika, babandan Ã¶nce daha iyiydi. Ticaretle uÄŸraÅŸmalÄ±, siyasetle deÄŸil. Para, merhameti satÄ±n alamaz" gibi yorumlarda bulundu.

ABD'de KasÄ±m ayÄ±nda yapÄ±lan BaÅŸkanlÄ±k seçimlerinin galibi Donald Trump ve ailesi seçimlerin yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± günden beri eleÅŸtiri oklarÄ±nÄ±n hedefinde. "Bizim baÅŸkanÄ±mÄ±z deÄŸilsin" sloganlarÄ±yla günlerce sokaklarÄ± dolduran protestocular, Trump'Ä±n 20 Ocak'taki yemin töreni esnasÄ±nda da sessiz kalmamÄ±ÅŸtÄ±. Trump'Ä±n Cuma günü göçmen yasaÄŸÄ±nÄ± imzalamasÄ± yaÅŸanan gerilimi bir kez daha tÄ±rmandÄ±rdÄ±. Vizeleri ve yeÅŸil kartlarÄ± olmasÄ±na raÄŸmen ülkeye alÄ±nmayan bazÄ± turistlerin gözaltÄ±na alÄ±nmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan binlerce kiÅŸi havalimanlarÄ±nda koÅŸtu. Trump karÅŸÄ±tÄ± sloganlar atan kalabalÄ±k yeni baÅŸkanlarÄ±nÄ± protesto etti.

YORUM YAÄžMURUNA TUTULDU

YaÅŸanan geliÅŸmelerde bu kez eleÅŸtirilerin hedefi Trump'Ä±n kÄ±zÄ± Ivanka Trump oldu. Sosyal medya hesaplarÄ±ndan eÅŸi ile katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± galadan fotoÄŸraf paylaÅŸan Ivanka, Amerikan halkÄ±nÄ±n sert ifadeleriyle karÅŸÄ±laÅŸtÄ±. Twitter kullanÄ±cÄ±larÄ± Ä°vanka'nÄ±n fotoÄŸrafÄ±nÄ±n altÄ±na, "Binlerce aile babanÄ±z yüzünden parçalandÄ±. Ancak hoÅŸ elbise. Partide iyi eÄŸlenceler", "Åžaka yapÄ±yor olmalÄ±sÄ±n", "Ülkemizin temsil ettiÄŸi deÄŸerlere ihanet edilirken Trump'Ä±n kÄ±zÄ±nÄ±n gecesinin eÄŸlenceli geçmesinden memnunuz" yorumlarÄ± bÄ±rakÄ±ldÄ±.

"BABAN MASUM Ä°NSALARIN HAYATINI MAHVEDÄ°YOR, SÜSLÜ HAYATINIZA DEVAM EDÄ°YORSUNUZ"

AynÄ± fotoÄŸrafÄ± Instagram hesabÄ±nda da paylaÅŸan Ivanka bu kez daha sert eleÅŸtirilerle karÅŸÄ±laÅŸtÄ±. Sosyal medya kullanÄ±cÄ±larÄ±, Ivanka Trump'Ä±n fotoÄŸrafÄ±na, "Kek yemesine izin verin", "Utan, utan, utan", "Baban Müslüman olduklarÄ± için binlerce masum insanÄ±n hayatÄ±nÄ± mahvediyor ve siz cahil aptallar süslü hayatÄ±nÄ±za devam ediyorsunuz. Adalet mi?", "Baban Amerika'yÄ± bölüyor. Amerika, babandan önce daha iyiydi. Ticaretle uÄŸraÅŸmalÄ±, siyasetle deÄŸil. Para, merhameti satÄ±n alamaz" yorumlarÄ± yapÄ±ldÄ±.