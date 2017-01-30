Ã‡in'in bu sÃ¶zleri Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ dÃ¼nya savaÅŸÄ±nÄ± Ã§Ä±kartabilir

Ã‡in, Trump yÃ¶netimindeki ABD'yle savaÅŸÄ±n olasÄ±lÄ±k haline geldiÄŸini belirterek, ABD'nin Asya-Pasifik bÃ¶lgesindeki hedefleriyle ilgili kararlarÄ±n tekrar gÃ¶zden geÃ§irilmesi gerektiÄŸini sÃ¶yledi.

South China Morning Post gazetesinde yer alan, Savunma SeferberliÄŸi Komisyonu'ndan bir üst düzey yetkilinin açÄ±klamalarÄ±na göre, 'Trump'Ä±n baÅŸkanlÄ±k döneminde çÄ±kabilecek bir savaÅŸ" gibi sözler artÄ±k bir slogan deÄŸil, gerçeklik haline geldi. Yetkili ayrÄ±ca, gergin günler geçiren Güney ve DoÄŸu Çin Denizi'nde askeri konuÅŸlandÄ±rmalar yapÄ±lmasÄ± ve bir diÄŸer bölgesel sÄ±cak nokta olan Kore YarÄ±madasÄ±'nÄ± korumak için bir füze savunma sistemi geliÅŸtirilmesi çaÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu.Yetkili, ABD'nin Asya-Pasifik bölgesindeki stratejisini tekrar deÄŸerlendirmesi gerektiÄŸini açÄ±kladÄ±.

TRUMP'TAN AÄžIR SUÇLAMALAR

Trump ve yönetimde bulunan ekibi Çin'e karÅŸÄ± sert bir politika geliÅŸtiriyor. Trump, ülkeyi "para manipülatörü" olarak damgalÄ±yor ve ABD'nin altÄ±nÄ± oyan ekonomik ve ticari taktikler geliÅŸtirmekle suçluyor. AyrÄ±ca Trump'Ä±n ABD ve Çin arasÄ±nda 1960'dan beri geçerli olan "Tek Çin" politikasÄ±nÄ± göz ardÄ± ederek, statüsü tartÄ±ÅŸmalÄ± olan özerk Tayvan Bölgesi yönetimiyle iletiÅŸime geçmesi ülkeler arasÄ±ndaki krizi derinleÅŸtiriyor. Trump'Ä±n DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Rex Tillerson, ABD'nin Güney Çin Denizi'ndeki yapay Çin adalarÄ±na denizde blokaj kurmasÄ±nÄ± savunmuÅŸ ve bu da Pekin tarafÄ±ndan bir savaÅŸ hareketi olarak yorumlanmÄ±ÅŸtÄ±.

NÜKLEER FÜZE Ä°DDÄ°ALARINI YALANLADI, ÇAÄžRIDA BULUNDU

Çin sosyal medyasÄ±, Rusya sÄ±nÄ±rÄ±na Dongfeng-41 kÄ±talararasÄ± nükleer balistik füze sisteminin yerleÅŸtirildiÄŸi iddia eden resimleri gündeme taÅŸÄ±mÄ±ÅŸtÄ±. Bu iddialar Çin yönetimi tarafÄ±ndan ise reddedilmiÅŸti. Çin Devlet BaÅŸkanÄ± Åži Cinping, kÄ±sa süre önce nükleer silahlarÄ±n azaltÄ±lmasÄ± için çaÄŸrÄ±da bulunmuÅŸtu.