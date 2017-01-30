Ana Sayfa | DÃœNYA 30/01/2017 14:42

Ã‡in'in bu sÃ¶zleri Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ dÃ¼nya savaÅŸÄ±nÄ± Ã§Ä±kartabilir


Ã‡in, Trump yÃ¶netimindeki ABD'yle savaÅŸÄ±n olasÄ±lÄ±k haline geldiÄŸini belirterek, ABD'nin Asya-Pasifik bÃ¶lgesindeki hedefleriyle ilgili kararlarÄ±n tekrar gÃ¶zden geÃ§irilmesi gerektiÄŸini sÃ¶yledi.

South China Morning Post gazetesinde yer alan, Savunma SeferberliÄŸi Komisyonu'ndan bir üst düzey yetkilinin açÄ±klamalarÄ±na göre, 'Trump'Ä±n baÅŸkanlÄ±k döneminde çÄ±kabilecek bir savaÅŸ" gibi sözler artÄ±k bir slogan deÄŸil, gerçeklik haline geldi. Yetkili ayrÄ±ca, gergin günler geçiren Güney ve DoÄŸu Çin Denizi'nde askeri konuÅŸlandÄ±rmalar yapÄ±lmasÄ± ve bir diÄŸer bölgesel sÄ±cak nokta olan Kore YarÄ±madasÄ±'nÄ± korumak için bir füze savunma sistemi geliÅŸtirilmesi çaÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu.Yetkili, ABD'nin Asya-Pasifik bölgesindeki stratejisini tekrar deÄŸerlendirmesi gerektiÄŸini açÄ±kladÄ±. 

TRUMP'TAN AÄžIR SUÇLAMALAR

Trump ve yönetimde bulunan ekibi Çin'e karÅŸÄ± sert bir politika geliÅŸtiriyor. Trump, ülkeyi "para manipülatörü" olarak damgalÄ±yor ve ABD'nin altÄ±nÄ± oyan ekonomik ve ticari taktikler geliÅŸtirmekle suçluyor. AyrÄ±ca Trump'Ä±n ABD ve Çin arasÄ±nda 1960'dan beri geçerli olan "Tek Çin" politikasÄ±nÄ± göz ardÄ± ederek, statüsü tartÄ±ÅŸmalÄ± olan özerk Tayvan Bölgesi yönetimiyle iletiÅŸime geçmesi ülkeler arasÄ±ndaki krizi derinleÅŸtiriyor. Trump'Ä±n DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Rex Tillerson, ABD'nin Güney Çin Denizi'ndeki yapay Çin adalarÄ±na denizde blokaj kurmasÄ±nÄ± savunmuÅŸ ve bu da Pekin tarafÄ±ndan bir savaÅŸ hareketi olarak yorumlanmÄ±ÅŸtÄ±.

NÜKLEER FÜZE Ä°DDÄ°ALARINI YALANLADI, ÇAÄžRIDA BULUNDU

Çin sosyal medyasÄ±, Rusya sÄ±nÄ±rÄ±na Dongfeng-41 kÄ±talararasÄ± nükleer balistik füze sisteminin yerleÅŸtirildiÄŸi iddia eden resimleri gündeme taÅŸÄ±mÄ±ÅŸtÄ±. Bu iddialar Çin yönetimi tarafÄ±ndan ise reddedilmiÅŸti. Çin Devlet BaÅŸkanÄ± Åži Cinping, kÄ±sa süre önce nükleer silahlarÄ±n azaltÄ±lmasÄ± için çaÄŸrÄ±da bulunmuÅŸtu.

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z


Trump'Ä±n kÄ±zÄ± Ivanka'nÄ±n gala paylaÅŸÄ±mÄ±na ABD'li vatandaÅŸlardan sert tepki

ABD baÅŸkanÄ± Donald Trump'Ä±n kÄ±zÄ±nÄ±n galada eÅŸiyle birlikte Ã§ekildiÄŸi fotoÄŸrafÄ± sosyal medyada paylaÅŸmasÄ± Ã¼zerine ABD'li vatandaÅŸlar, "Baban Amerika'yÄ± bÃ¶lÃ¼yor. Amerika, babandan Ã¶nce daha iyiydi. Ticaretle uÄŸraÅŸmalÄ±, siyasetle deÄŸil. Para, merhameti satÄ±n alamaz" gibi yorumlarda bulundu.

AmerikalÄ± yÄ±ldÄ±z isimler

AmerikalÄ± yÄ±ldÄ±zlarÄ±n Trump'a tepkisi sert oldu

ABD BaÅŸkanÄ± Trump'Ä±n 7 MÃ¼slÃ¼man Ã¼lkenin vatandaÅŸlarÄ±nÄ±n Ã¼lkeye giriÅŸini yasaklamasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan dÃ¼nyaca Ã¼nlÃ¼ yÄ±ldÄ±zlar tepkilerini dile getirdi

trump

Trump karÅŸÄ±tÄ± binlerce kiÅŸi Beyaz Saray Ã¶nÃ¼nde toplandÄ±

ABD BaÅŸkanÄ± Trump'Ä±n, mÃ¼ltecilerin Ã¼lkeye giriÅŸini Ã¶nemli Ã¶lÃ§Ã¼de sÄ±nÄ±rlandÄ±ran yeni kararnamesini protesto etmek iÃ§in Beyaz Saray Ã¶nÃ¼nde toplanan binlerce kiÅŸi, yeni yÃ¶netimin politikalarÄ±na tepkilerini dile getirdi