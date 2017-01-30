TSK El Bab'tan yeni fotoÄŸraflar yayÄ±nladÄ±

TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetleri tarafÄ±ndan sÃ¼rdÃ¼rÃ¼len FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ± kapsamÄ±nda sÃ¼rdÃ¼rÃ¼len El Bab operasyonu'ndan MehmetÃ§iÄŸe ait yeni fotoÄŸraflar ortaya Ã§Ä±ktÄ±. Reuters, silahlÄ± muhalifleri, sivilleri ve TÃ¼rk ordusunun aracÄ±nÄ± gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ledi.

Türk SilahlÄ± Kuvvetlerince (TSK), Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ±'nda, Türkiye'nin desteklediÄŸi Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) tarafÄ±ndan kuÅŸatma altÄ±nda tutulan El Bab'dan, yeni fotoÄŸraflar ortaya çÄ±ktÄ±.

SÄ°LAHLI MUHALÄ°FLER FOTOÄžRAFLANDI

Reuters haber ajansÄ±, yaklaÅŸÄ±k iki aydÄ±r terör örgütü DAEÅž'in etrafÄ±nÄ± çeviren silahlÄ± muhalifleri fotoÄŸrafladÄ±. FotoÄŸraflarda yaralanan bir muhalife yapÄ±lan müdahale, makineli tüfekler ve çatÄ±ÅŸmalardan kaçan siviller yer alÄ±yor.

TÜRK ORUDUSUNA AÄ°T ZIRHLI ARAÇ GÖRÜNTÜLENDÄ°

Bir fotoÄŸraf ise, Türk ordusuna ait zÄ±rhlÄ± bir aracÄ±n etrafÄ± aÄŸaçlarla çevrili bir yoldan ilerlediÄŸini gösteriyor. Reuters, önceki haftalarda Çobanbey'den El Bab'a ilerleyen Türk askeri konvoylarÄ±nÄ±n fotoÄŸraflarÄ±nÄ± da dünyaya servis etmiÅŸti.

BÖLGENÄ°N TERÖR ÖRGÜTÜNDEN TEMÄ°ZLENMESÄ° YAKIN

24 AÄŸustos'ta baÅŸlayan sÄ±nÄ±r ötesi harekât FÄ±rat KalkanÄ± ile kÄ±sa sürede Cerablus-Azez hattÄ± IÅžÄ°D teröristlerinden temizlendi.ArkasÄ±ndan güneye doÄŸru ilerleyiÅŸ baÅŸladÄ± ve DAEÅž için hayati önemdeki El Bab kuÅŸatÄ±ldÄ±. Sokak savaÅŸlarÄ± nedeniyle ilçenin düÅŸmesi gecikse de kÄ±sa sürede bölgenin tamamen terör örgütünden temizlenmesi bekleniyor.

ERDOÄžAN: DAHA GÜNEYE Ä°NMEYECEÄžÄ°Z

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, kÄ±sa süre önce yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, El Bab alÄ±ndÄ±ktan sonra Türk askerinin daha güneye inmeyeceÄŸini duyurmuÅŸtu. HalihazÄ±rda Türk savaÅŸ uçaklarÄ±, hava saldÄ±rÄ±larÄ±yla harekâtÄ± destekliyor. Zaman zaman aynÄ± bölgede Rus ve ABD savaÅŸ uçaklarÄ± da DAEÅž hedeflerini vuruyor.FÄ±rat KalkanÄ± HarekâtÄ±'nda ÅŸimdiye kadar 50'den fazla asker ÅŸehit oldu, yüzlerce DAEÅž teröristi öldürüldü.