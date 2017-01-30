AB'den TÃ¼rkiye'ye kÃ¼stah teklif Ä°yi komÅŸuluk AB'ye katÄ±lÄ±m iÃ§in kriter

TÃ¼rkiye-Yunanistan arasÄ±nda yaÅŸanan Kardak gerilimiyle ilgili, AB Komisyonu BaÅŸsÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Margaritis Schinas, "Ä°yi komÅŸuluk iliÅŸkilerinin AB'ye katÄ±lÄ±m iÃ§in Ã¶nemli bir kriter" dedi.

AB Komisyonunun günlük basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda bir soru üzerine Akar ve kuvvet komutanlarÄ±nÄ±n Ege Denizi'ndeki Kardak KayalÄ±klarÄ±na gidiÅŸi gündeme geldi.Sözcülerden Maja Kocijancic, geçmiÅŸte Türkiye ve Yunanistan arasÄ±ndaki gerilime iliÅŸkin itidalli olmalarÄ± yönünde açÄ±klama yaptÄ±klarÄ±nÄ± hatÄ±rlatarak, bu deÄŸerlendirmelerin hala geçerli olduÄŸunu söyledi.

"Ä°YÄ° KOMÅžULUK AB'YE KATILIM Ä°ÇÄ°N ÖNEMLÄ° BÄ°R KRÄ°TER"

Yunan olan BaÅŸsözcü Schinas, ekleme yapmak istediÄŸini belirterek, "Azami iyi komÅŸuluk iliÅŸkilerine sahip olmak katÄ±lÄ±m öncesi ortaklarÄ±mÄ±z için belirlediÄŸimiz önemli bir kriter." dedi. Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Orgeneral Akar, dün kuvvet komutanlarÄ±yla Aksaz Deniz Üs KomutanlÄ±ÄŸÄ± ve Donanma KomutanlÄ±ÄŸÄ±na baÄŸlÄ± gemilerde inceleme ve denetlemelerde bulunmuÅŸ, ardÄ±ndan Deniz Kuvvetleri KomutanlÄ±ÄŸÄ±na ait 2 hücumbotla Kardak KayalÄ±klarÄ± bölgesinde seyir icra etmiÅŸti.