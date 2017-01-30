Dünya bunu konuşuyor Siyahi annenin beyaz bebeği oldu

Nijerya asıllı siyahi kadın, beyaz iki bebek dünyaya getirdi. Eşi Richard Howarth beyaz bir İngiliz olmasına rağmen 32 yaşındaki Catherine Howarth'ın “tamamen beyaz ırktan” bir bebek dünyaya getirmesinin “milyonda bir ihtimal” dahilinde olduğu söylendi.

İngiltere'nin Milton Keynes kentinde yaşayan 35 yaşındaki Nijerya asıllı siyahi kadın Catherine Howarth, uzmanların “milyonda bir ihtimal” olarak tanımladığı tamamen beyaz ırktan ikinci bebeğini de dünyaya getirerek, dünyadaki ilk iki beyaz bebeğe sahip olan anne oldu. Nijeryalı kadın üç sene önce 1 Haziran'da oğlu Jonah'ı dünyaya getirdiğinde; uzmanlar, nu söylemişti.Uzmanlar çiftin ileride beyaz bir bebeğe daha sahip olmasının imkansız olduğunu, çünkü böyle gen kombinasyonlarının tekrarlanamayacak kadar nadir olduğunu söylemesine rağmen Nijeryalı kadının, mavi gözlü ve beyaz tenli Sophia adında bir kızı dünyaya geldi. İlk doğumundan sonra İngiliz gazetesi Daily Mirror'a konuşan Catherine Howarth, “Doğumdan sonra Jonah'ı bana getiren ebe bir ona bir de bana bakıp duruyordu. Gözlerine inanamamıştı. Bazı bebeklerin doğumdan sonra ten rengi değişebiliyor. Ancak Jonah'ta böyle birşey olmadı. Doktorlar bana çekinik bir gen taşıdığımı, bebeğimin bu nedenle beyaz olduğunu söyledi. Ancak bütün ailem Nijerya'da ve bildiğim kadarıyla soyumda tek bir beyaz bile yok” şeklinde ifadelerde bulundu.