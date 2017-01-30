Kainatın en güzel kızı belli oldu

65. Miss Universe yarışmasının kazananı Fransız diş hekimliği öğrencisi Iris Mittenaerewas oldu.

2016 Kainat Güzellik yarışması Filipinler'in Manila şehrinde yapıldı. Bu sabaha karşı açıklanan sonuçlara göre kainatın en güzel kızı Fransa'dan çıktı. 23 yaşındaki diş hekimliği öğrencisi Iris Mittenaerewas, 2016 Kainat Güzeli seçildi. Mittenaere, tacını geçen yılın birincisi Filipinli Pia Alonzo'dan teslim aldı. Böylece 64 yıl sonra ilk kez bir Kainat Güzeli Fransa'dan seçilmiş oldu. ABD'li komedyen Steve Harvey'nin sunduğu Kainat Güzellik yarışmasında ikinci Kolombiyalı güzel oldu.

TANSU İLK 13'E GİREMEDİ

Yarışmada Türkiye'yi temsil eden 21 yaşındaki Tansu Sıla Çakır ise ilk 13'e giremeyerek elendi.