Ana Sayfa | DÜNYA 30/01/2017 17:44

Azrail'in Babası 3 IŞİD'liyi yakarak öldürdüğü görüntüleri böyle savundu


IŞİD'liyi yakarak öldürdüğü görüntüler hakkında konuşan Haşdi Şabi milislerinin komutanı Eyyub Falih Hasan, "Onlar Arap değildi" şeklinde açıklamada bulundu.

Şii Haşdi Şabi milislerinin komutanı Eyyub Falih Hasan, 3 IŞİD'liyi diri diri yakmasıyla ilgili, "IŞİD'lilerin mezarını bile kazıyorum ve cesetleri çıkarıp yakıyorum. Bunların yakılması gerekiyor. Onlar, Irak toprağını işgal ettiler. Cehenneme gitmeden önce ben burada yakıyorum" dedi. Yaktığı 3 kişinin Sünni olduğuna ilişkin soruya ise, "Bunlar Arap Sünnilerden değildi, her üçü Kafkas'tı. Şimdiye kadar Sünni Arap yakmadım yakmam da" cevabını verdi.Ebu Azrail, sözlerine "Ben hiçbir şekilde Arap Sünnilere karşı değilim ama Iraklı Sünni gidip IŞİD'e katılıyor ve Iraklılara karşı savaşıyorsa, işte o zaman karşı dururum" ifadelerini de ekledi.

Avrupa Gazete seri ilanlarınızı yayınlıyor...
İlan vermek için tıklayınız


Türkiye İsrail arasında 7 yıl sonra bir ilk yaşandı

Türkiye-İsrail ilişkilerinin normalleşmesi için tarafların 7 yıl sonra ilk kez Çarşamba günü siyasi istişarelerde bulunacağı açıklandı.


Kainatın en güzel kızı belli oldu

65. Miss Universe yarışmasının kazananı Fransız diş hekimliği öğrencisi Iris Mittenaerewas oldu.


Dünya bunu konuşuyor Siyahi annenin beyaz bebeği oldu

Nijerya asıllı siyahi kadın, beyaz iki bebek dünyaya getirdi. Eşi Richard Howarth beyaz bir İngiliz olmasına rağmen 32 yaşındaki Catherine Howarth'ın “tamamen beyaz ırktan” bir bebek dünyaya getirmesinin “milyonda bir ihtimal” dahilinde olduğu söylendi.