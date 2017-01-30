Azrail'in Babası 3 IŞİD'liyi yakarak öldürdüğü görüntüleri böyle savundu

IŞİD'liyi yakarak öldürdüğü görüntüler hakkında konuşan Haşdi Şabi milislerinin komutanı Eyyub Falih Hasan, "Onlar Arap değildi" şeklinde açıklamada bulundu.

Şii Haşdi Şabi milislerinin komutanı Eyyub Falih Hasan, 3 IŞİD'liyi diri diri yakmasıyla ilgili, "IŞİD'lilerin mezarını bile kazıyorum ve cesetleri çıkarıp yakıyorum. Bunların yakılması gerekiyor. Onlar, Irak toprağını işgal ettiler. Cehenneme gitmeden önce ben burada yakıyorum" dedi. Yaktığı 3 kişinin Sünni olduğuna ilişkin soruya ise, "Bunlar Arap Sünnilerden değildi, her üçü Kafkas'tı. Şimdiye kadar Sünni Arap yakmadım yakmam da" cevabını verdi.Ebu Azrail, sözlerine "Ben hiçbir şekilde Arap Sünnilere karşı değilim ama Iraklı Sünni gidip IŞİD'e katılıyor ve Iraklılara karşı savaşıyorsa, işte o zaman karşı dururum" ifadelerini de ekledi.