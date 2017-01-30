Ana Sayfa | DÃœNYA 30/01/2017 20:24

Ä°ngiliz Bakan TÃ¼rkiye ile Ä°ngiltere arasÄ±ndaki uÃ§ak projesini nasÄ±l deÄŸerlendirdi

Michael Fallon

Ä°ngiltere Savunma BakanÄ± Michael Fallon, Ä°ngiltere ile TÃ¼rkiye arasÄ±ndaki uÃ§ak projesini deÄŸerlendirdi

Ä°ngiliz parlamentosunun alt kanadÄ± Avam KamarasÄ±nda milletvekillerinin savunma konularÄ±nda sorularÄ±nÄ± yanÄ±tlayan Fallon, BaÅŸbakan Theresa May’in cumartesi günü Türkiye’ye yaptÄ±ÄŸÄ± resmi ziyaret sÄ±rasÄ±nda imzalanan TF-X anlaÅŸmasÄ±nÄ± deÄŸerlendirdi.

Ä°ktidardaki Muhafazakar Partinin Lancashire milletvekili Mark Menzies, iki ülke arasÄ±ndaki anlaÅŸmayla seçim bölgesinde 400 kiÅŸiye istihdam saÄŸlanmasÄ±ndan duyduÄŸu memnuniyeti dile getirerek Fallon’a, bu anlaÅŸmanÄ±n Ä°ngiltere’nin AB’den ayrÄ±lmasÄ± sonrasÄ±nda dünyayla ekonomik iÅŸbirliÄŸine açÄ±k bir tutum alacaÄŸÄ±nÄ±n iÅŸareti olup olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sordu. 

Soruya "Evet, anlaÅŸma bunun iÅŸaretidir." yanÄ±tÄ±nÄ± veren Fallon, ÅŸunlarÄ± kaydetti: 

"Ä°ngiltere ile Türkiye’nin yeni bir muharip uçak geliÅŸtirilmesinde teknolojilerini ve beyin güçlerini birleÅŸtirecekleri TF-X projesinin çerçeve sözleÅŸmesinin imzalanmasÄ±ndan ben de memnuniyet duydum. Bu anlaÅŸmanÄ±n hem Ä°ngiltere’de hem de Türkiye’de daha fazla istihdam yaratacaÄŸÄ±nÄ± ümit ediyorum.”

Cumartesi günü Ankara’da Milli Muharip Uçak Projesi'ni (TF-X) geliÅŸtirmeye yönelik Türk HavacÄ±lÄ±k ve Uzay Sanayii AÅž (TAI) ile Ä°ngiliz savunma devi BAE Systems arasÄ±nda çerçeve sözleÅŸme imzalanmÄ±ÅŸtÄ±.

Kaynak: Hürriyet

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