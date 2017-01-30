ABD BaÅŸkanÄ± Trump baÅŸkanlÄ±k kararnamesini bÃ¶yle savundu

ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump, imzaladÄ±ÄŸÄ± baÅŸkanlÄ±k kararnamesini savundu

Trump, Pazartesi sabahÄ± sosyal medya platformu Twitter'dan attÄ±ÄŸÄ± mesajlarÄ±nda, ABD'yi yeniden güvenli bir ülke haline getirmek için bu kararÄ± aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurguladÄ±.

HavaalanlarÄ±nda gözaltÄ±nda tutulan göçmenlere destek olmak için düzenlenen eylemlere atÄ±fta bulunan Trump, 325 bin kiÅŸiden sadece 109'unun tutulduÄŸunu ve sorgulandÄ±ÄŸÄ±nÄ± yazdÄ±.

Senatörle dalga geçti

Donald Trump, havaalanlarÄ±nda yaÅŸanan problemlerin kararname yüzünden deÄŸil, Delta HavayollarÄ±nÄ±n bilgisayar sisteminde yaÅŸanan sorunlar ve protestoculardan kaynaklandÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.Trump, tweetlerinde ayrÄ±ca Demokrat senatörü Chuck Schumer ile dalga da geçerek, havalimanlarÄ±nda yaÅŸanan sorunlardan Schumer'in 'gözyaÅŸlarÄ±nÄ±' sorumlu tuttu.

Chuck Schumer, Cuma günü attÄ±ÄŸÄ± tweetinde 'Özgürlük AnÄ±tÄ±'nÄ±n yanaklarÄ±ndan gözyaÅŸlarÄ±nÄ±n aktÄ±ÄŸÄ±nÄ±' yazmÄ±ÅŸtÄ±.

Trump ise yasaÄŸÄ± bir hafta önceden duyurmalarÄ± halinde 'birçok kötü insanÄ±n' ülke sÄ±nÄ±rlarÄ±na akÄ±n edeceÄŸini belirtti.

90 gün sonra vizeler verilecek

Beyaz Saray ise yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada yasaÄŸÄ±n din ile ilgili olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, 'ülkenin terörden uzak tutulmasÄ± ve güvenliÄŸinin saÄŸlanmasÄ± amacÄ±yla getirildiÄŸini' belirtti.

90 gün içinde en yararlÄ± güvenlik politikalarÄ± uygulanmaya baÅŸladÄ±ktan sonra bu ülkelere tekrar vize verilmeye devam edileceÄŸi ifade edildi.

ABD Ä°ç Güvenlik BakanlÄ±ÄŸÄ±, Pazar akÅŸamÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada yasal oturma izni ve yeÅŸil kartÄ± olanlarÄ±n güvenlik kontrolünden geçerek ülkeye girebileceÄŸini ve yasaÄŸÄ±n onlara iÅŸlemediÄŸini söyledi.

Trump, nüfusunun çoÄŸu Müslüman 7 ülkenin vatandaÅŸlarÄ±na 3 ay süreyle ABD'ye giriÅŸ yasaÄŸÄ± getirirken, Suriyeli mültecilere yönelik programÄ± da geçici olarak askÄ±ya almÄ±ÅŸtÄ±.

ABD merkezli yatÄ±rÄ±m bankasÄ± Goldman Sachs'Ä±n CEO'su Lloyd Blankfein ise yasaÄŸa karÅŸÄ± çÄ±kan ilk büyük banka yöneticisi oldu.

ÇalÄ±ÅŸanlarÄ±na gönderdiÄŸi sesli mesajda yasaÄŸÄ±n banka politikalarÄ±na uymadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyleyen Blankfein, çalÄ±ÅŸanlarÄ±nÄ±n bu durumdan zarar görmemesi için elinden geleni yapacaklarÄ±nÄ± aktardÄ±.

BM: Yasak yasadÄ±ÅŸÄ±

BirleÅŸmiÅŸ Milletler Ä°nsan HaklarÄ± Yüksek Komiseri Zeid Ra'ad al-Hussein ise Twitter'dan yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada ulusal kimliklerinden yola çÄ±karak insanlara ayrÄ±mcÄ±lÄ±k uygulamanÄ±n yasadÄ±ÅŸÄ± ve insan haklarÄ±na aykÄ±rÄ± olduÄŸunu vurguladÄ±.

Hussein, yasaÄŸÄ±n terörizmle savaÅŸmak adÄ±na gerekli kaynaklarÄ± boÅŸ yere harcadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi.

YargÄ±çlardan kararnamaye karÅŸÄ± adÄ±m

DÄ±nald Trump'Ä±n kararÄ± ABD'nin dört bir yanÄ±nda protesto dalgasÄ±nÄ±n baÅŸlamasÄ±na neden oldu.

Trump'Ä±n Cuma günü imzaladÄ±ÄŸÄ± kararnamenin ardÄ±ndan özellikle ABD'nin en büyük sekiz havaalanÄ±nda yüzlerce kiÅŸi bir araya gelerek gözaltÄ±na alÄ±nan göçmenlere destek verdi.

New York Federal Mahkemesi ise açÄ±lan bir dava üzerine havaalanlarÄ±nda gözaltÄ±na alÄ±nan ve geçerli göçmenlik belgesi ya da vizesi olan bireylerin sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± edilmesini engelleyen bir karar aldÄ±.

Boston'da bir yargÄ±ç, Logan HavalimanÄ±'nda tutulan Massachusetts Üniversitesi'nden iki Ä°ranlÄ± profesörün serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ±na hükmetti.

Virginia'da alÄ±nan karar, Dulles HavalimanÄ±'nda yeÅŸil kart sahiplerinin sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± edilmesini yedi gün süreyle yasakladÄ±.

Seattle'da bir yargÄ±ç ise iki vatandaÅŸÄ±n sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± edilmesine karÅŸÄ± çÄ±ktÄ±.

ABD'deki 16 eyaletin baÅŸsavcÄ±sÄ± ise yönergenin "anayasaya aykÄ±rÄ±" olduÄŸu açÄ±klamasÄ±nÄ± yaptÄ±.

ABD baÅŸkanlarÄ±nÄ±n çÄ±kardÄ±ÄŸÄ± kararnameler

Trump'tan yeni kararname

Öte yandan Donald Trump, seçim kampanyasÄ± sÄ±rasÄ±nda verdiÄŸi sözleri tutmaya yönelik kararlarÄ±yla ilgili kararnameleri imzalamayÄ± sürdürüyor.

Beyaz Saray'da küçük iÅŸletme sahipleriyle bir araya gelen Trump, federal yönetmelikleri azaltan bir kararnameyi de imzaladÄ±.

Kaynak: BBC Türkçe