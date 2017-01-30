HollandalÄ± Ã¶ÄŸrencilerden ulaÅŸÄ±mda devrim gibi buluÅŸ

HollandalÄ± Ã¶ÄŸrencilerin geliÅŸtirdiÄŸi kapsÃ¼l ÅŸeklindeki araÃ§, 1. 25 kilometrelik test tÃ¼pÃ¼nde, saatte 93 kilometre hÄ±za ulaÅŸtÄ±. Daha uzun bir tÃ¼p iÃ§inde araÃ§ saatte 1200 kilometre hÄ±z yapabilecek

HollandalÄ± öÄŸrencilerin geliÅŸtirdiÄŸi kapsül ÅŸeklindeki araç, 1. 25 kilometrelik test tüpünde, saatte 93 kilometre hÄ±za ulaÅŸtÄ±. Daha uzun bir tüp içinde araç saatte 1200 kilometre hÄ±z yapabilecek.

GeliÅŸtirilen bu sistem ile vakumlu tüneller içinde hareket eden kapsüller sayesinde Londra-Paris arasÄ± 1 saatten az bir sürede kat edilebilecek.

SpaceX Musk ÅŸirketi tarafÄ±ndan düzenlenen "hyperloop kapsülü" yarÄ±ÅŸmasÄ±na dünyanÄ±n deÄŸiÅŸik üniversitelerinden 29 ekip katÄ±ldÄ±. Ancak sadece 5 takÄ±m, güvenlik ve tasarÄ±m testini geçebildi.

Elon Musk tarafÄ±ndan üzerinde çalÄ±ÅŸÄ±lan hyperloop sistemi, kapsül ÅŸeklindeki ulaÅŸÄ±m araçlarÄ±nÄ±n vakumlu bir tünel içinde haraket etmesine dayanÄ±yor.

Sistem, bir çok direnci ortadan kaldÄ±rarak çok hÄ±zlÄ± ve verimli bir ulaÅŸÄ±m saÄŸlamayÄ± amaçlÄ±yor. Tesla'nÄ±n kurucusu Elon Musk, geleceÄŸin ulaÅŸÄ±m aracÄ± adÄ± berilen hyperloop sistemini en iyi tasarÄ±m ile hayata geçirmek için dünya çapÄ±nda yarÄ±ÅŸma düzenliyor.

ABD'deki Los Angeles kentinde yapÄ±lan yarÄ±ÅŸmada sadece üç araç test pistine çÄ±kmayÄ± baÅŸarabildi. Hollanda'daki Delft Teknik Üniversitesi öÄŸrencilerinin yaptÄ±ÄŸÄ± araç, deneme tünelinde en yüksek puanÄ± elde etti. HollandalÄ± öÄŸrenciler en iyi tasarÄ±m ve performans ödülünü kazandÄ±.

TakÄ±m kaptanÄ± Tim Houter, hyperloop kapsülü üzerinde 1,5 yÄ±ldÄ±r çalÄ±ÅŸtÄ±klarÄ±nÄ± belirterek, sadece hÄ±z odaklÄ± deÄŸil, verimlilik, güvenlik ve düÅŸük maliyet konusuna da öncelik verdiklerini söyledi.

En hÄ±zlÄ± kapsül ödülü Münih Teknik Üniversitesi'ne verildi. Amerikan Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) de güvenlik ve güvenilirlik ödülünün sahibi oldu.

Delft Teknik Üniversitesi öÄŸrencileri, hyperloop ulaÅŸÄ±mÄ±n gerçek hayata uyarlanmasÄ± için bir ÅŸirket kuracak. Ekip, SpaceX'te 2018'de yapÄ±lacak yarÄ±ÅŸmada, saatte bin kilometre ve üzeri hÄ±za ulaÅŸmayÄ± hedefliyor.

Kaynak: BBC Türkçe