Kanada'daki cami saldÄ±rÄ±sÄ±yla ilgili kÃ¶tÃ¼ haber

Kanada'daki bir camiye dÃ¼zenlenen silahlÄ± saldÄ±rÄ±da yaralanan 5 kiÅŸinin durumunun aÄŸÄ±r olduÄŸu Ã¶ÄŸrenildi

Kanada'nÄ±n Quebec eyaletindeki Quebec Ä°slam Kültür Merkezi Camisi'ne dün yatsÄ± namazÄ± sÄ±rasÄ±nda düzenlenen terör saldÄ±rÄ±sÄ±nda yaralanan 19 kiÅŸiden 5'inin durumunun aÄŸÄ±r olduÄŸu bildirildi.

Kanada Kraliyet AtlÄ± Polisi (RCMP) Ulusal Operasyonlar Direktörü Martin Plante ve Quebec Eyalet Polisi Direktörü Andre Goulet, düzenledikleri ortak basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda, saldÄ±rÄ±ya iliÅŸkin sorularÄ± yanÄ±tladÄ±.

Yetkililer, hastanede tedavisi süren 19 yaralÄ± bulunduÄŸunu, bunlardan durumu aÄŸÄ±r olan 5 kiÅŸiden 3'ünün ise ciddi hayati tehlike sÄ±nÄ±rÄ±nda olduÄŸunu açÄ±kladÄ±.

Teröristlerden biri polisi aradÄ±

Bu arada basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda, saldÄ±rÄ± sonrasÄ± yakalanan teröristlere iliÅŸkin detaylar da ortaya çÄ±kmaya baÅŸladÄ±. RCMP Ulusal Operasyonlar Direktörü Plante, iki erkek teröristin Laval Üniversitesi öÄŸrencisi olduÄŸunu açÄ±kladÄ±. Plante teröristlerin ismini vermezken, Kanada resmi yayÄ±n kuruluÅŸu CBC televizyonu saldÄ±rganlarÄ±n isimlerinin Alexandre Bissonnette ve Mohamed Khadir olduÄŸunu duyurdu.

SaldÄ±rganlardan birinin, olaydan 15 dakika sonra polisi arayarak, teslim olma konusunda görüÅŸtüÄŸü belirtildi. Quebec Polis MüfettiÅŸi Denis Turcottee, konuÅŸmanÄ±n ardÄ±ndan bir teröristin olay yeri yakÄ±nlarÄ±nda, diÄŸerinin de 5 kilometre uzakta bir araçta silahÄ±yla yakalandÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi.

Trudeau toplantÄ± yaptÄ±

Bu arada Kanada BaÅŸbakanÄ± Justin Trudeau da sabah erken saatlerde ulusal güvenlik danÄ±ÅŸmanlarÄ± ve diÄŸer yetkililerle bir toplantÄ± yaptÄ±.

''HayatÄ±mÄ±z tehlikede''

Montreal'deki Dorval Cami BaÅŸkanÄ± Mehmet DeÄŸer, AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, "HayatÄ±mÄ±z tehlikede. Camilerimiz korumasÄ±z. Biri saldÄ±rmak istediÄŸi zaman geliyor ve saldÄ±rÄ±yor. Bizim camimize de defalarca saldÄ±rdÄ±lar. Üzüntümüz büyük." dedi.