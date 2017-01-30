Ana Sayfa | DÃœNYA 30/01/2017 20:40

DÃ¼nyanÄ±n en zenginleri listesinde yer alan iÅŸ adamÄ± polise neden teslim oldu

Eike Batista

Brezilya'nÄ±n en zengin iÅŸ adamlarÄ±ndan Eike Batista hakkÄ±ndaki yolsuzluk iddialarÄ±nÄ±n ardÄ±ndan polise teslim oldu

Eike Batista, Forbes dergisinin "DünyanÄ±n en zengin kiÅŸileri" listesinde 2012'de 35 milyar dolarlÄ±k servetiyle 7. sÄ±radaydÄ±.Bir dönem Brezilya'nÄ±n en zengin kiÅŸisi olan Batista, özellikle madencilik sektöründeki yatÄ±rÄ±mlarÄ±yla biliniyor.Batista, Rio de Janeiro eyaletinin eski valisi Sergio Cabral'a, bazÄ± ihaleleri kazanmak için 16,5 milyon dolar rüÅŸvet vermekle suçlanÄ±yor.Brezilya polisi Batista için PerÅŸembe günü tutuklama emri çÄ±karmÄ±ÅŸtÄ±.Ancak polis Batista'yÄ± Rio'daki evinde bulamamÄ±ÅŸtÄ±.SuçlamalarÄ± reddeden iÅŸ adamÄ±, adÄ±nÄ± temize çÄ±karmak için Rio'ya dönme kararÄ± almÄ±ÅŸtÄ±.Sergio Cabral ise KasÄ±m ayÄ±nda "Araba YÄ±kama Operasyonu" adÄ± verilen daha büyük bir yolsuzluk soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda tutuklanmÄ±ÅŸtÄ±.

 
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