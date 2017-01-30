Kanada'daki cami saldÄ±rÄ±sÄ±yla ilgili 2 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±

Kanada'nÄ±n Quebec kentinde bir camiye yÃ¶nelik dÃ¼zenlenen silahlÄ± saldÄ±rÄ±yla ilgili 2 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±

YaralÄ±lardan beÅŸinin durumunun ciddi olduÄŸu, üç kiÅŸinin ise hayati tehlikesinin bulunduÄŸu açÄ±klandÄ±.Emniyet yetkilileri, Quebec Ä°slami Kültür Merkezi'nde gerçekleÅŸen olayla ilgili 2 kiÅŸinin gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±.

AkÅŸam namazÄ± sÄ±rasÄ±nda gerçekleÅŸen saldÄ±rÄ± sÄ±rasÄ±nda camide yaklaÅŸÄ±k 50 kiÅŸinin olduÄŸu ifade edildi.Polis zanlÄ±larÄ±n kimliÄŸine ya da niyetlerine dair bir açÄ±klama yapmazken kimi basÄ±n kaynaklarÄ±nda 20-30 yaÅŸlarÄ±nda olduklarÄ± belirtildi.Kentte yayÄ±nlanan yerel bir gazete olan Le Soleil'de saldÄ±rganlardan birinin 27 yaÅŸÄ±nda olduÄŸu ve Quebecli ismi taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ±nÄ± iddia etti. AynÄ± gazete, saldÄ±rganlardan birinin de KalaÅŸnikof taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ±nÄ± öne sürdü.

ZanlÄ±lardan biri öÄŸrenci iddiasÄ±

Reuters haber ajansÄ±na konuÅŸan bir kaynak ise bir zanlÄ±nÄ±n FransÄ±z-KanadalÄ± Alexandre Bissonnette diÄŸer zanlÄ±nÄ±n ise Fas kökenli Mohamed Khadir olduÄŸunu kaydetti.AynÄ± zamanda zanlÄ±lardan birinin Laval Üniversitesi'nde öÄŸrenci olduÄŸu öne sürüldü.

ZanlÄ±lardan birinin camide yakalandÄ±ÄŸÄ±, diÄŸerinin polisle iÅŸbirliÄŸi yapmak adÄ±na bir saat sonra teslim olduÄŸu kaydedildi.Dini merkezin yetkilisi olan Mohamed Yangui, Reuters haber ajansÄ±na yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, saldÄ±rÄ± sÄ±rasÄ±nda camide olduÄŸunu ancak kaç kiÅŸinin yaralandÄ±ÄŸÄ±nÄ± bilmediÄŸini söyledi.Radyo Kanada'ya konuÅŸan görgü tanÄ±klarÄ±, iki kiÅŸinin camide bulunan onlarca insanÄ±n üzerine ateÅŸ açtÄ±ÄŸÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±.