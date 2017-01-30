Trump ve Putin Kanada BaÅŸbakanÄ±na taziye mesajÄ± gÃ¶nderdi

Kanada'da bir camiye yÃ¶nelik saldÄ±rÄ± sonucunda hayatÄ±nÄ± kaybedenler iÃ§in ABD BaÅŸkanÄ± Trump ve Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Putin, Ã¼lke BaÅŸbakanÄ± Trudeau'ya taziye mesajÄ± yolladÄ±

ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump dün Kanada'nÄ±n Quebec City kentindeki bir camiye düzenlenen silahlÄ± saldÄ±rÄ±da 6 kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybetmesi üzerine Kanada BaÅŸbakanÄ± Justin Trudeau'yu arayarak taziyelerini iletti.Taziye telefonunda Trump'Ä±n Kanada'ya soruÅŸturmayla ilgili her türlü yardÄ±ma hazÄ±r olduklarÄ±nÄ± belirttiÄŸi de kaydedildi.

Dün Kanada'nÄ±n Quebec City kentinde aynÄ± zamanda cami olarak da kullanÄ±lan Quebec Ä°slam Kültür Merkezi'nde yatsÄ± namazÄ± için toplanan cemaate 3 kiÅŸi tarafÄ±ndan gerçekleÅŸtirilen silahlÄ± saldÄ±rÄ±da 6 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetmiÅŸ, 8 kiÅŸi de yaralanmÄ±ÅŸtÄ±.OlayÄ± "terör saldÄ±rÄ±sÄ±" olarak soruÅŸturmaya baÅŸlayan Quebec City polisi tarafÄ±ndan yapÄ±lan açÄ±klamada, silahlÄ± saldÄ±rÄ± düzenleyen 3 saldÄ±rgandan ikisinin yakalandÄ±ÄŸÄ± duyurulmuÅŸtu.

Putin de taziye mesajÄ± gönderdi

Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Vladimir Putin de Quebec'te camiye yapÄ±lan terör saldÄ±rÄ±sÄ± nedeniyle, Kanada BaÅŸbakanÄ± Justin Trudeau'ya taziye mesajÄ± gönderdi.Rus basÄ±nÄ±nda yer alan mesajÄ±nda Putin, ibadet etmek için camiye toplanan insanlarÄ±n öldürülmesinin insanlÄ±k dÄ±ÅŸÄ± bir suç olduÄŸunu bildirdi.Putin, saldÄ±rÄ±da hayatÄ±nÄ± kaybedenlerin yakÄ±nlarÄ±na baÅŸsaÄŸlÄ±ÄŸÄ± ve yaralÄ±lara acil ÅŸifa dileklerini iletti.