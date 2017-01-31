ABD BaÅŸkanÄ± Trump vize sÄ±nÄ±rlamasÄ±nÄ± eleÅŸtiren Adalet BakanÄ±nÄ± gÃ¶revden aldÄ±

ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump, vize sÄ±nÄ±rlamasÄ±nÄ± eleÅŸtiren Adalet BakanÄ± Sally Yates gÃ¶revden aldÄ±

Eski baÅŸkan Barack Obama döneminde Adalet BakanÄ± yardÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ± görevine getirilen Sally Yates, Trump'Ä±n aynÄ± koltuÄŸa aday gösterdiÄŸi Jeff Sessions Senato onayÄ± alana dek "vekaleten" BakanlÄ±k görevini yürütüyordu.Beyaz Saray'dan görevden almaya iliÅŸkin yapÄ±lan açÄ±klamada, "Yates'in kuruma ihanet ettiÄŸi" ifade edilerek, Virginia eyaletinden savcÄ± Dana Boente'nin vekaleten BakanlÄ±k koltuÄŸuna atandÄ±ÄŸÄ± açÄ±klandÄ±.Trump, görevden almadan bir süre önce attÄ±ÄŸÄ± tweet'te, Sally Yates için, "Obama'nÄ±n Adalet BakanÄ±" ifadesini kullanmÄ±ÅŸtÄ±.

Sally Yates, Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ± bünyesinde görev yapanlara gönderdiÄŸi mektupta, yönergenin mahkemeye taÅŸÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± hatÄ±rlatarak ÅŸunlarÄ± söylemiÅŸti:

"Ben, bu kurumun ana görevleri olan; "daima adaleti arama ve doÄŸrunun yanÄ±nda olma" hususlarÄ±nda yasalar önünde alacaÄŸÄ±mÄ±z pozisyon açÄ±sÄ±ndan sorumluyum"

Sally Yates, Barack Obama döneminde, Adalet BakanÄ± Loretta Lynch'in yardÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ± görevini yürütüyordu.

Obama'nÄ±n görevi Trump'a devretmesi sonrasÄ± ise yeni baÅŸkanÄ±nÄ±n "isteÄŸi" ile vekaleten Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ± görevini üstlenmiÅŸti.

Beyaz Saray: Yates Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ±'na ihanet etmiÅŸtir

Beyaz Saray'dan görevden almaya iliÅŸkin yapÄ±lan açÄ±klamada ÅŸu ifadeler yer aldÄ±:

"Sally Yates, Amerika BirleÅŸik Devletleri vatandaÅŸlarÄ±nÄ±n hayatlarÄ±nÄ± koruyacak bir kararnameyi uygulamaya koymayÄ± reddederek Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ±'na ihanet etmiÅŸtir. Bu kararnamenin yasallÄ±ÄŸÄ± Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ± Hukuk MüÅŸavirliÄŸi tarafÄ±ndan onaylanmÄ±ÅŸtÄ±r.

Yates, Obama yönetimi tarafÄ±ndan atanmÄ±ÅŸ olup, sÄ±nÄ±rlarÄ±mÄ±zÄ± korumak konusunda zayÄ±f, yasadÄ±ÅŸÄ± göçü engellemek konusunda daha da zayÄ±ftÄ±r.

ArtÄ±k ülkemizi korumak konusunda ciddi olmanÄ±n zamanÄ± gelmiÅŸtir. Yedi tehlikeli yerden, ülkemize gelecekler konusunda "sert inceleme" yapÄ±lmasÄ± aÅŸÄ±rÄ±ya kaçmak deÄŸildir. Bu ülkemiz için anlaÅŸÄ±labilir ve gerekli bir adÄ±mdÄ±r."